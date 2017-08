Game of Thrones - 7x05: Eastwatch

Reprodução/HBO

Contém spoilers!

Vimos logo no começo do episódio Daenerys com seu lado conquistador. Dracarys em quem não se ajoelhar. E assim foi o trágico fim dos Tarly, apesar do Sam ser um Tarly, a casa não estaria necessariamente no fim, mas seu objetivo é outro.

Jaime também não foi capturado e sua queda no rio foi muito fácil/suspeita. Podemos ver esse fato como falha no roteiro. Não foi muito bem explicado como a Daenerys permitiu isso. Porque a Daenerys e os Dothrakis poderiam simplesmente esperá-los na margem do rio.

De volta a Pedra de Dragão, vimos um momento muito fofo e um tanto perigoso do Jon acariciando o Drogon! O que indica um degrau a mais na escala #Jonerys.

Na mesma hora chega o Jorah! Muito lindo o reencontro dos dois e bom saber que ele está realmente curado.

Sobre o plano do arco Jon-Daenerys-Tyrion, simplesmente levar um zumbi até a Cersei é um tanto arriscado para o benefício. A Cersei é conhecida por sua governabilidade sem misericórdia (vide explosão no Septo de Baelor). Então, quais as chances da Cersei acatar uma trégua apenas por eles demonstrarem que existem sim White e White Walkers. Porto Real fica ao Sul, ela não seria tão afetada. Mas parece que esse é o plano que vai perpetuar até o final da temporada.

Ainda em Porto Real, Davos arquiteta um encontro entre Tyrion e Jaime para propor uma “trégua”. Quando achamos que estava tudo na encolha, descobrimos que a Cersei sabia de tudo!

Descobrimos então que a Cersei está grávida! Porém muitas pessoas estão duvidando disso! Será que ela está realmente grávida? O que pudemos concluir é que com esse bebê, o Jaime vai voltar a 100% de fidelidade à Cersei.

E finalmente habemus Gendry! O bastardo do Robert finalmente apareceu! Estávamos com saudades! E que feliz dele estar pronto para ir embora! Mais um aliado. E que a brotheragem Jon-Gendry comece!

Na cidadela, talvez seja o momento mais importante do episódio. Estando Sam cumprindo seu dever de reescrever todo o acervo da Cidadela e Gilly ajudando... tudo normal até que ela diz que houve um anulamento de um casamento de um tal de "Rhaegar" e um outro casamento no mesmo dia. ISSO MUDA TUDO! O que quer dizer é: TALVEZ JON NÃO SEJA BASTARDO E SIM HERDEIRO LEGÍTIMO.

Lembrando que já descobrimos que Jon era filho da Lyanna Stark com o Rhaeger Targaryen, irmão de Daenerys, mas sendo bastardo (porque Rhaeger era casado com Ellia Martell). Esse fato não mudava nada na sucessão ao trono que Daeny está reivindicando. Por sendo ele bastardo, sua tia (Daenerys) tinha o direito legítimo ao trono.

Sam não percebeu o que a Gilly falou, então resta esperarmos o desfecho disso nos próximos episódio e quiçá na próxima temporada pois é um assunto complexo e extenso para dois episódios restantes.

O que achou do episódio e todas as revelações? Comente!