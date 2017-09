Dica Netflix | 'Um Contratempo', um suspense espanhol cheio de reviravoltas

Um Contratempo, com Barba Lennie e Mario Casas (foto: Parc Audivisual de Catalunya)

Um Contratempo (Contratiempo, 2016) é uma produção espanhola que envolve assassinato e um protagonista inocente que tenta contar uma história que beira ao absurdo, mas com uma narrativa muito bem construída.

Adrián Doria (Mario Casas) tem aquela vida perfeita: uma linda esposa, uma filha e é um empresário de sucesso. Mas ele tem uma amante e, de repente, se vê como principal suspeito do assassinato dela. Os dois estão em um quarto de hotel e Adrián, que levou uma pancada na cabeça, encontra a amante morta no banheiro e não há mais ninguém no quarto quando a polícia chega, sendo que não havia qualquer maneira de alguém ter entrado ou saído do quarto além dos dois. Agora Adrian precisa contratar a melhor advogada de defesa da Espanha, Virginia Goodman, tendo poucas horas para construir uma estratégia de defesa que convença a todos de que ele é inocente.

Boa parte do filme se passa dentro do quarto de hotel onde Adrián e Virgínia discutem sobre sua estratégia de defesa, com uma série de flashbacks mostrando todos os acontecimentos que levaram Adrián a julgamento. Mario Casas peca um pouco na interpretação em alguns momentos, mas não chega a comprometer o filme. Em compensação, os coadjuvantes Barbara Lennie (a amante) e José Coronado nos fazem esquecer qualquer deslize do protagonista.

Para quem não gosta de filmes com áudio original e legenda, a dublagem brasileira de Um Contratempo está muito bem feita. Filmado na Espanha, tem no elenco Mario Casas, Ana Wagener, José Coronado, Bárbara Lennie e Francesc Orella. A direção e o roteiro são de Oriol Paulo.

Confira o trailer de Um Contratempo, disponível na Netflix: