'Polícia Federal - A Lei é Para Todos' estreia no Dia da Independência

Polícia Federal- A Lei é Para Todos (Foto: Ique Esteves/Divulgação)

Estreia nos cinemas nacionais neste 7 de setembro o esperado filme sobre a operação Lava-Jato, Polícia Federal - A Lei é Para Todos. Na quarta-feira, o diretor do filme, Marcelo Antunez e seu elenco estiveram em Brasília, para evento de lançamento da produção, que já enfrentou algumas críticas, mesmo antes da exibição.

O filme conta a saga da maior e mais bem-sucedida operação de combate à corrupção da história do país – a Operação Lava Jato. Pelo ponto de vista do delegado Ivan (Antonio Calloni) e de sua equipe da Polícia Federal, em conjunto com a força-tarefa do Ministério Público Federal, o longa revela os esforços para desvendar o esquema de lavagem de dinheiro e pagamento de propinas a executivos de uma estatal de petróleo, empreiteiras, partidos políticos e parlamentares. O thriller mostra ainda o papel decisivo da Justiça para que a investigação não fosse destruída pelas forças políticas envolvidas.

A própria diretoria da Polícia Federal não ficou muito feliz com o filme, que mostra delegados como heróis, sem dar a devida importância a todos os outros agentes participantes de uma investigação, que fizeram com que a operação tivesse sucesso. Outra polêmica em torno de "A Lei é Para Todos" é sobre seus investidores, mantidos em segredo. O filme custou R$ 16 milhões e não utilizou verba de leis de incentivo. "Ruim seria usar o dinheiro público para falar mal do mau uso do dinheiro público. Rolou um certo desconforto", disse o diretor Marcelo Antunez.

Polícia Federal - A Lei é Para Todos tem no elenco Marcelo Serrado, Antonio Calloni e Flávia Alessandra e acaba de entrar em cartaz em diversos cinemas do país. Assista ao trailer: