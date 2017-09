Kate Mara será a jornalista Nellie Bly em nova série dramática

Kate Mara (foto:Mike Pont/Getty Images)

Depois de uma passagem marcante como a jornalista Zoe Barnes na série House of Cards da Netflix, a atriz Kate Mara será a repórter Nellie Bly, em um novo drama baseado no livro "10 Days in a Madhouse".

Nellie Bly foi a primeira mulher jornalista a trabalhar disfarçada na década de 1880, como paciente mental no Asilo das Mulheres Loucas, na ilha de Blackwell, enquanto trabalhava para Joseph Pulitzer no jornal New York World, um dos mais importantes da época. Suas anotações renderam uma série de artigos no jornal, relatando toda a corrupção, abusos, negligências de funcionários e assassinatos que presenciou no asilo.

Em 2015, um filme independente dirigido por Timothy Hines foi lançado contando a história de 10 Days in a Madhouse. Já a série, que conta com Kate Mara também na produção executiva, terá roteiro de Sara Thorp e ainda está em negociação com serviços de streaming.

Além da nova série, Kate Mara está no Festival de Toronto promovendo o filme "My Days of Mercy", que estrela ao lado da oscarizada Ellen Page. Page é Lucy, a filha de um homem que está no corredor da morte. Ela se apaixona por Mercy (Kate Mara), filha de um policial que teve o parceiro morto pelo seu pai, que está prestes a receber a injeção letal.