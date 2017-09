Guia VAVEL do Prêmio Emmy 2017

(foto:reprodução/Emmys.com)

Maior prêmio da televisão americana, a cerimônia de entrega do Primetime Emmy Awards 2017 acontece dia 17 de setembro, com transmissão ao vivo, diretamente do Microsoft Theater em Los Angeles.

Lista de Indicados ao Emmy 2017

Anna Clumsky e Shemar Moore anunciaram dia 13 de junho os os indicados para o 69º Prêmio Emmy, com transmissão ao vivo, diretamente do Wolf Theatre em Los Angeles.

Novidades como “The Handmaid’s Tale”, “This Is Us” e “The Crown” estão entre os principais concorrentes na categoria de Melhor Série Dramática, assim como a inovadora “Westworld“. Seus protagonistas também são os favoritos nas categorias de Melhor Ator/Atriz, como Claire Foy (The Crown), Elizabeth Moss (The Handmaid’s Tale), Anthony Hopkins (Westworld) e Sterling K. Brown (This is Us).

Duas produções consagradas estão entre as principais indicadas, como “House of Cards“, da Netflix, em Melhor Série Dramática e “Veep“, da HBO, na categoria de Melhor Comédia.

Westworld e Saturday Night Live foram as produções que tiveram o maior número de indicações, com 22 cada. Stranger Things vem em seguida, com 18 indicações e Veep com 17. A HBO segue sendo a campeã em indicações, com 110 no total, seguida pela Netflix com 91 nomeações e pela NBC com 60.

Confira a lista completa de indicados ao Emmy 2017.

Stephen Colbert como anfitrião do Emmy 2017

O 69º Prêmio Emmy acontecerá dia 17 de setembro e contará com Stephen Colbert pela primeira vez como anfitrião.

Apesar de não ser uma personalidade muito conhecida no Brasil, Stephen Colbert é apresentador do The Late Show, um talk-show americano transmidido pela rede CBS. Em 2015, Colbert substituiu David Letterman na apresentação do programa, que se aposentou após 22 anos no comando da atração.

Aos 53 anos de idade, Stephen Colbert foi indicado 31 vezes e conquistou o prêmio Emmy 9 vezes, quando fazia parte do The Daily Show com Jon Stewart. De 2005 a 2014, apresentou o The Colbert Report, no canal Comedy Central.

O apresentador é um crítico ferrenho do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desde que o empresário começou a campanha. Sem dúvida alguma, Colbert vai aproveitar a audiência mundial do Emmy para fazer seus comentários irônicos sobre o governo Trump.

Quem vai apresentar os vencedores

A Academia de Televisão sempre convida os atores de maior destaque do ano para apresentar os prêmios no Emmy, tendo eles sido indicados em alguma categoria ou não. Este ano, Anthony Anderson, Alec Baldwin, Allison Janney, Nicole Kidman, Tracee Ellis Ross, Oprah Winfrey e Reese Witherspoon. todos indicados ao prêmio deste ano, estão entre os apresentadores. Jason Bateman, Jessica Biel, Anna Faris, Rashida Jones, Shemar Moore, Kumail Nanjiani, Jim Parsons e Adam Scott também vão subir ao palco para anunciar os vencedores do Emmy 2017.

A política atual em foco

Como Stephen Colbert já anunciou, vai aproveitar seu papel de anfitrião da noite para fazer várias piadas e comentários políticos durante a cerimônia do Emmy. Os apresentadores mais engajados também devem fazer alguns comentários, assim como os vencedores em seus discursos de aceitação.

A recente passagem do furacão IRMA, causando destruição no Caribe e nos Estados Unidos, deve fazer parte dos comentários durante as premiações.

O que é o Emmys

O Primetime Emmy Awards é o evento mais esperado da televisão dos EUA. A cerimônia premia as melhores produções e profissionais do ano, que tiveram seus trabalhos exibidos na TV em horário nobre no último ano.

As categorias principais, como Melhor Série Dramática, Melhor Ator/Atriz, Melhor Série Cômica e Melhor Filme para TV, são reunidas em uma cerimônia de gala, exibida para todo o mundo, cada ano sob responsabilidade de uma emissora. Em 2017, o Emmy será exibido pela CBS, tendo uma estrela da casa, Stephen Colbert, como anfitrião. Em 2016, a rede ABC transmitiu o evento e convocou Jimmy Kimmel, do Jimmy Kimmel Live!, para recepcionar os convidados.

As categorias técnicas são reunidas em um evento separado, em cerimônia realizada sempre uma semana antes das categorias artísticas. A premiação é gravada e exibida na TV no sábado à noite, enquanto o evento principal acontece no domingo.

Mas as produções exibidas fora do horário nobre não são esquecidas. O Daytime Emmy Awards, que em 2017 aconteceu em abril, premia as produções diurnas como séries, novelas, talk-shows, programas matutinos e outras produções exibidas na TV antes das 19h.

Como funciona a votação para o Emmys

A votação é feita pelos membros da Academia de Ciências e Artes Televisivas dos Estados Unidos, que atualmente contabiliza mais de 16 mil associados que trabalham ou já trabalharam na tv americana. São 28 categorias, quase todos os tipos de produção são premiados, como séries, filmes, reality shows, talk shows e animações. O Emmy tem atualizado suas regras de premiação, para incluir produções de serviços de streaming como Netflix, Amazon, Hulu e outras plataformas digitais como o Youtube.

As produções devem enviar seus favoritos para as nomeações a Academia de Ciências e Artes Televisivas até o dia 31 de maio e o programa deve ter ido ao ar em horário nobre entre o período de 1 de junho do ano anterior até 31 de maio do ano da cerimônia de premiação.

De onde surgiu o nome Emmy?

O prêmio Emmy surgiu em 1949. Seu nome original era Immy. “Immy” é um termo em inglês que designava um tipo de tubo de imagem de uma câmera de TV da época. O “i” foi substituído por um “e”, para que lembrasse um nome feminino, mais apropriado, já que a estatueta é uma mulher.

Transmissão do Emy 2017 no Brasil

No Brasil, a transmissão da cerimônia do Primetime Emmy Awards 2017 será pelo canal TNT. A prévia começa a partir das 20h. Alguns canais de tv como o E! fazem a cobertura ao vivo também do Red Carpet, mostrando a chegada dos indicados a partir das 17h, ao vivo no The Microsoft Theater em Los Angeles.