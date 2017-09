Julia Louis-Dreyfus é diagnosticada com câncer de mama

Julia Louis-Dreyfus, a Selina Meyer de Veep (foto: Bill Gray/HBO)

Julia Louis-Dreyfus, a premiada Selina Meyer de Veep, anunciou nas suas redes sociais nesta quinta-feira (28) que tem câncer de mama. De acordo com a EW, a atriz recebeu o diagnóstico um dia após receber o seu 6º prêmio Emmy consecutivo, uma marca histórica.

A mensagem de Julia Louis-Dreyfus diz o seguinte:

"1 a cada 8 mulheres tem câncer de mama. Hoje, eu sou uma delas.

A boa notícia é que eu tenho o melhor grupo de amigos que me apoia e me auxilia, e um fantástico seguro por meio do meu sindicato.

A má notícia é que nem todas as mulheres tem tanta sorte, então vamos lutar contra qualquer câncer e façamos com que a cobertura universal de saúde seja uma realidade"

Just when you thought... Uma publicação compartilhada por Julia Louis-Dreyfus (@officialjld) em Set 28, 2017 às 10:16 PDT

A HBO anunciou recentemente que a 7ª temporada de Veep, que estreia em 2018, será a última da série, mas o fim da produção não está ligado a doença da atriz. O cronograma de produção será ajustado como for necessário para a atriz, de acordo com fontes do site EW. O canal por assinatura divulgou uma declaração dando apoio à atriz:

"Nosso amor e apoio vão para Julia e sua família neste momento. Temos toda a confiança de que ela conseguirá isso com sua tenacidade habitual e espírito destemido".

Louis-Dreyfus é a primeira atriz a conquistar o Emmy 6 vezes pela mesma personagem.