Série '1 Contra Todos' da Fox rende indicação ao Emmy Internacional 2017 para Julio Andrade

Julio Andrade em "1 Contra Todos" (foto:divulgação/FOX Networks Brasil/Conspiração Filmes)

O brasileiro Júlio Andrade está entre os indicados ao prêmio de Melhor Ator no Internacional Emmy Awards 2017, por sua atuação na série 1 Contra Todos, que recentemente estreou sua 2ª temporada no canal Fox e na Fox Premium.

Júlio Andrade, que também protagonizou a série Sob Pressão, na Globo, teve seu desempenho reconhecido na produção 1 Contra Todos, a série nacional mais assistida da história da Fox.

"O grande sucesso da primeira temporada de "1 Contra Todos" transformou a criação da segunda num desafio gigante. E gigantes foram os esforços criativos que resultaram numa segunda temporada ainda mais instigante. A ideia de situar a nova trama no podre ambiente político de Brasília, trouxe atualidade à série. Todos nós vamos reconhecer personagens e situações muito semelhantes à realidade indigna que estamos presenciando no mundo político brasileiro", explicou Zico Goes, VP de Desenvolvimento e Conteúdo da FOX Networks Group Brasil, durante coletiva de imprensa no início de setembro.

Julio Andrade é Cadu, um advogado que foi preso injustamente após ser confundido com o traficante Dr. do Tráfico. Na 2ª temporada de 1 Contra Todos, Cadu aparece já fora da prisão, e sentirá na pele a dificuldade que é encontrar trabalho sendo um ex-presidiário. Mas ele acaba tendo a chance de se eleger deputado federal, iludindo-se com a possibilidde de limpar a política. Mas Cadu acaba manipulado por Pepe e se vê num caminho sem volta no mundo do crime.

Emmy Internacional 2017

44 produções internacionais foram indicadas nas 11 categorias do Emmy. Confira algumas das categorias do Prêmio Emmy Internacional com brasileiros entre os indicados:

Melhor atriz

Adriana Esteves em Justiça - Brasil

Anna Friel em Marcella - Reino Unido

Sonja Gerhardt em Ku'damm 56 - Alemanha

Thuso Mbedu em Is'thunzi - África do Sul

Produção de Comédia

Alan Partridge's Scissored Isle - Reino Unido

Callboys - Bélgica

Rakugo The Movie - Japão

Tá No Ar: a TV na TV - Brasil

Série Dramática

Justiça - Brazil

Mammon II - Noruega

Moribito: Guardian of the Spirit - Japão

Wanted - Austrália

Telenovela

30 Vies - Isabelle Cousineau - Canadá

Kara Sevda - Turquia

Totalmente Demais - Brasil

Velho Chico - Brasil



Melhor Filme/minissérie para TV

Alemão - Brasil

Ne m'abandonne pas - França

Reg - Reino Unido

Tokyo Trial - Japão

Série de curta duração

Ahi Afuera - Argentina

The Amazing Gayl Pile - Canadá

Crime Time - Brasil

Familie Braun - Alemanha

Melhor Programa Artístico

Hip-Hop Evolution - The Foundation - Canadá

Never-Ending Man: Hayao Miyazaki - Japão

Portátil (Porta dos Fundos) - Brasil

Robin de Puy - Ik ben het allemaal zelf - Holanda

Melhor Ator

Julio Andrade em Um Contra Todos - Brasil

Kenneth Branagh em Wallander - Reino Unido

Zanjoe Marudo em Maalaala Mo Kaya - Filipinas

Kad Merad em Baron Noir - França

O International Emmy Awards vai anunciar seus vencedores em cerimônia de gala dia 20 de novembro, no teatro do Hilton, em Nova York.