2ª temporada de 'O Exorcista' estreia nesta sexta no canal FX

Alfonso Herrera e Ben Daniels em 'O Exorcista' (foto: divulgação/20th Century Fox Television)

Inspirada em uma das histórias de terror mais conhecidas do cinema mundial, a série O Exorcista retorna dia 29 de setembro ao canal FX para sua segunda temporada, onde os padres Tomás Ortega (Alfonso Herrera) e Marcus Keane (Ben Daniels) precisam enfrentar o mal novamente, mas agora em um local inesperado.

Na primeira temporada da série, Padre Marcus e Tomas fizeram de tudo para ajudar a família de Angela Rance (Geena Davis), que estava sendo destruída por uma força maligna e um segredo de Angela. Agora, na nova temporada de O Exorcista, Marcus Keane foi excomungado pela igreja por suas práticas nada convencionais. O ex-pároco e Ortega decidem se mudar para uma cidade pequena e precisam lutar contra uma força poderosa que tem tomado conta das crianças de um orfanato em uma ilha isolada em Seattle, sob os cuidados do psicólogo Andrew Kim (John Cho). Já o Padre Bennett (Kurt Egyiawan), que, na primeira temporada, duvidava das intenções de Keane, agora precisa de ajuda para lidar com aqueles que se voltaram contra Deus dentro do Vaticano.

Criada por Jeremy Slater, a série buscou ser uma continuação do primeiro filme, O Exorcista, lançado nos cinemas em 1974, considerado um dos maiores filmes de terror de todos os tempos, quebrando recordes de bilheteria. Nesta nova temporada, a série abre um capítulo totalmente novo da franquia, buscando mostrar que o mal está em todos os lugares e deve ser combatido.

O britânico Ben Daniels assume um dos papéis principais como Marcus Keane com grande desempenho. Daniels teve participações especiais na série House of Cards, da Netflix, como o fotógrafo Adam Gallaway e no filme Rogue One: Uma História Star Wars, como um dos pilotos do exército de replicantes.

Alfonso Herrera, que fez grande sucesso na novela mexicana Rebelde e, mais recentemente, na série Sense8, original da Netflix, que causou comoção mundial dos fãs quando a plataforma de streaming anunciou o cancelamento da produção ao final da 2ª temporada, aparece no papel mais maduro da sua carreira em O Exorcista. Tomás Ortega enfrenta suas próprias dúvidas quanto sua fé e vocação, sendo o oposto de Marcus Keane.

O canal FX vai exibir uma maratona com toda a primeira temporada de O Exorcista na sexta-feira, a partir das 15h20, até a hora da estreia da nova temporada, que acontece pouco depois da estreia da série nos Estados Unidos.

Assista ao trailer do primeiro episódio da 2ª temporada de O Exorcista: