'Blade Runner 2049' estreia no Brasil elogiado pela crítica internacional

Blade Runner 2049 (foto: divulgação/Alcon Entertainment)

Sequência do filme de Ridley Scott de 1982, Blade Runner 2049 estreia no Brasil nesta quinta-feira (5), com Ryan Gosling e Harrison Ford, que volta a interpretar o seu papel de Rick Deckard da produção original.

30 anos depois dos acontecimentos do primeiro filme, uma nova espécie de replicantes é desenvolvida. K (Ryan Gosling) é um blade runner que caça replicantes foragidos para a polícia de Los Angeles, que acaba descobrindo um fascinante segredo que pode desencadear uma guerra entre replicantes e humanos.

A previsão é que a bilheteria no final de semana de estreia de Blade Runner arrecade US$100 milhões nos cinemas internacionais e US$ 40 milhões na estreia americana. Além de Ryan Gosling e Harrison Ford, Blade Runner 2049 tem no elenco Robin Wright, Jared Leto, Mackenzie Davis, Carla Juri, Barkhad Abdi, David Dastmalchian, Hiam Abbass, e Lennie James. A direção é de Denns Villeneuve.

Confira o trailer de Blade Runner 2049:

O filme tem sido bem comentado pela imprensa especializada. O site EW diz que Denis Villeneuve conseguiu replicar o mundo retrô do filme original de 1982 de maneira surpreendente e que o diretor de fotografia, Roger Deakins, fez um trabalho impressionante. Já a Variety classifica como um um filme imensamente bonito, que desenvolve um suspense de uma forma não-convencional, explorando as preocupações existenciais dos androides.

Red Carpet da Premiere de Blade Runner 2049 foi cancelada em Las Vegas

Um dos filmes mais esperados do ano teve sua premiere alterada em Las Vegas, após o ataque terrorista no festival de música Route 91 Harvest. Um homem de 64 anos armado abriu fogo sobre o público do evento, ferindo mais de 500 participantes e, até o momento, 59 mortes foram confirmadas. O show acontecia perto do Mandalay Bay Hotel & Casino, na noite do dia 1º de outubro.

Em respeito a tragédia, a estreia mundial de Blade Runner 2049 aconteceu sem o tradicional tapete vermelho e nenhuma foto do evento foi divulgada. A Warner Bros. divulgou um comunicado na segunda-feira, informando sobe o cancelamento do tapete vermelho. "Nós nos juntamos ao resto do país ao enviar pensamentos e orações sinceras a todos aqueles afetados por essa tragédia".