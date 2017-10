CRÍTICA: The Flash 04x01 - The Flash Reborn

(foto:divulgação)

Combinando com o nome do protagonista que é o título do seriado, a season premiare desta season 4 de The Flash optou por não demorar muito e já solucionar rapidamente os empecilhos que ficaram em aberto no ano anterior. Assim como no terceiro ano no qual o roteiro não explorou tanto o arco Ponto de Ignição e decidiu focar mais em sua repercussão, aqui nessa nova temporada parece que o estilo é o mesmo, levando-se em consideração que Barry ficou somente metade do capítulo confinado na Força de Aceleração deixando pontas soltas do que pode ter ocorrido com ele nesse período de 6 meses (no tempo humano) para serem exploradas melhor nos episódios seguintes. Esta poderia ter sido uma excelente chance para o seriado demonstrar o desenvolvimento das habilidades do Kid Flash, explorar melhor sua arrogância, além da interação do time, já que atualmente possuímos Vibro na ativa. Optando por esse caminho, o roteiro acaba nos deixando decepcionados, ainda que sejamos fãs, ao abordar o empecilho responsável pela ausência do protagonista no final do ano anterior com tanto impacto para agora o solucionarem facilmente em somente metade de um capítulo. Obviamente, contamos com Cisco envolvido nessa situação secretamente por esses 6 meses, porém não deixa de ser decepcionante.

Contudo, em somente um capítulo foi possível vermos um vislumbre de como a história caminhará e creio que já possamos ficar felizes por termos novamente a atmosfera do seriado que fez com que o grande público se apaixonasse em sua primeira temporada: O estilo aventuresco, o fator divertido, o senso de humor, a nerdice, e, claramente, as habilidades sobre-humanas. “The Flash Reborn” foi um capítulo bem dosado, sabendo equilibrar os aspectos dramáticos e cômicos na medida certa. Bastante disso pode ser presenciado com Cisco e Íris, que acabaram lidando com a ausência de Barry de formas distintas. Foi instigante acompanhar uma Íris diferente, menos sentimental e mais dura, agora liderando o time, mas ainda sim destruída internamente pela perda de seu noivo. A garota também levou o crédito por ter trazido a consciência de Barry ao lugar novamente, já que o nosso protagonista retornou da Força de Aceleração com uma aparente loucura.

E falando em Barry, o personagem voltou com suas habilidades consideravelmente aumentadas, contando inclusive com um uniforme novo. Em sua volta inconstante, o personagem pode ter deixado dicas de uma linha temporal futura. Durante seus diálogos desconexos enquanto estava transtornado, Barry citou frases do passado do seriado e outras que possam servir de indicações ao que ainda não aconteceu. Falas como: “Sou inocente... eu não matei ninguém”, que pode estar referenciando o arco das HQ’s chamado “ O Julgamento do Flash” ou a afirmação “vamos precisar de mais fraldas”, que pode estar se referindo aos gêmeos que ele e Íris possuem no futuro também nas HQ’s. Não apenas isso, como as palavras que ele escreveu nas paredes também podem mostrar uma relevância durante o novo ano.

Outra volta veloz foi a de Caitlin Snow que se juntou mais uma vez ao time Flash em instantes. Não que tenha sido negativo, porque aparenta que a personagem pode acabar rendendo boas histórias nessa season, já que não temos informações de onde ela encontrou-se nesse período de tempo nem com quem acabou se envolvendo, assim como permanece tendo que lidar com sua contraparte fria, mas de uma maneira bem mais instigante como demonstrado neste capítulo. Danielle Panabaker por mérito próprio está conquistando cada vez mais espaço no programa e sua personagem tem evoluído de uma maneira satisfatória.

Pode-se afirmar que esse quarto ano já evoluiu neste primeiro capítulo ao nos introduzir logo de inicio os principais antagonistas dessa temporada: Pensador e Mecânica. Ainda que suas motivações não tenham sido apresentadas por enquanto, somente o fato de terem sido introduzidos inicialmente, e por não se tratarem de inimigos velocistas, já deu uma renovada na animação dos fãs.

Num todo, a season 4 de The Flash teve uma excelente estréia, embora pareça que o ritmo da história tenha sido acelerado para se dirigir e adequar a trama dessa nova temporada. Apenas assistindo os capítulos seguintes para descobrirmos se realmente a nossa antiga The Flash retornou ao caminho certo. Entretanto, ao que tudo tem apontado, contaremos com uma ótima temporada a seguir. Run, Barry, run!

PS: Cisco esteve hilário nesse capítulo, me arrancando risadas em diversas partes, como, por exemplo, ao ter recriado a sequência do piloto com o Barry despertando do coma com a música “Poker Face” da Lady Gaga. Espero que Cisco continue assim durante essa season.

PS2: Esse novo logo do seriado ficou excelente.

Easter Eggs:

- O uniforme novo do Flash com um vermelho mais vivo encontra-se mais semelhante com a vestimenta do personagem nas HQ’s.

- Wally West, pela primeira vez no seriado, utilizou a roupa vermelha de Barry. O personagem fez o mesmo nas HQ’s após o Flash ter desaparecido na Força de Aceleração em Crise nas Terras Infinitas de 1985.

- Esse será o primeiro ano que não contará com um antagonista velocista, e como vimos no surgimento do Pensador, a ordem de inimigos descrita pelo Barry da linha temporal futura na season anterior se concretizou.

- Após Barry ter escapado da Força de Aceleração ele acabou parando em Keystone, cidade de Wally West e também do antagonista Pensador.

- Neste capítulo contamos com a primeira citação da antagonista Forja (Blacksmith no original). A personagem Amunet Black irá ser vivida por Kate Sackhoff (Battlestar Galactica). Sua primeira participação acontecerá no capítulo 5 e nas HQ’s ela possui a habilidade de fundir matéria orgânica e inorgânica, geralmente juntando metal e material humano.

- Nas HQ’s, os Samuroids foram gerados por Baron Katana depois da Segunda Guerra Mundial. Sua primeira participação foi em The Flash #180 de 1968.

Referências Nerds de Cisco Ramon:

1)Cisco nomeia o Samuroid de Samurai Jack-ass, uma referência ao título da animação do Cartoon Network, “Samurai Jack” (2011).

2)“Fiz algumas modificações especiais”, como diria o Capitão Solo”: Cisco utiliza uma fala de Han Solo (Star Wars, 1977).

3)Cisco nomeia a condição transtornada de Barry de fase “Uma Mente Brilhante” (2001).

4)Cisco utilizou o clássico bordão “Excelsior” usado por Stan Lee, chefão da rival Marvel.

4)Cisco e Caitlin referenciam o livro “O Guia do Mochileiro das Galáxias” de Douglas Addams quando falam que Barry devesse tentar dar uma explicação para “... a vida, o universo e tudo” dizendo “42”.

6)Quando Cisco descobre a codificação de Barry ele exclama “Great Caeser’s Ghost!”, a clássica fala de Perry White, editor-chefe do Planeta Diário nas HQ’s do Superman.

7)Cisco nomeia o Samuroid de Kurosawa fazendo uma referência ao conhecido diretor e roteirista japonês Akira Kurosawa.

8)Cisco ainda nomeia Samuroid de “Mifune”, referenciando o anime Soul Eater.