Tiroteio interrompe gravações da nova temporada de 'House of Cards'

Robin Wright estava no set (foto: David Giesbrecht/Netflix)

Mais um incidente nos Estados Unidos na manhã desta quarta-feira (18) acabou confirmando que a 6ª temporada da série House of Cards já está em produção, apesar de não ter sido confirmada oficialmente pela Netflix. Um tiroteio acabou interrompendo as gravações da série em Maryland.

Um homem atirou em 5 pessoas em um parque próximo ao set de filmagens de House of Cards, no Condado de Harford. Três pessoas foram mortas e a polícia bloqueou todo o perímetro em busca do suspeito. Dana Brunetti, produtor da série, confirmou ao site TheWrap que a atriz Robin Wright, que interpreta a protagonista Claire Underwood, está filmando no set hoje e uma figurinista não conseguiu chegar nas gravações por causa do bloqueio da polícia. Kevin Spacey, que dá vida ao inescrupuloso político Frank Underwood, não foi ao estúdio hoje.

A Netflix ainda não divulgou oficialmente a renovação de House of Cards para sua 6ª temporada. Alguns membros da equipe de produção compartilharam em suas redes sociais que as gravações iniciaram dia 13 de outubro. A nova temporada ainda não tem data de estreia na plataforma de streaming.

A polícia estadual de Maryland divulgou uma foto do atirador e informa que está em busca de Radee Labeeb Prince: