CRÍTICA: The Flash 04x02 - Mixed Signals

“Você não é o Flash, Barry. Nós somos.”

Temos conhecimento de que nessa season The Flash encontra-se numa tentativa de voltar com a atmosfera de seu primeiro ano. Já contamos com um excelente vislumbre disso em sua season premiere que entregou uma satisfatória exploração ao recuperar elementos que definiram a primeira temporada. Este segundo capítulo deixou ainda mais evidente que o estilo cômico e a pegada descontraída é que irão ditar a maneira como a trama irá seguir nessa season. Porém, no meu ponto de vista, o roteiro acabou pecando em determinados aspectos.

A recém saímos de uma season 3 com uma grande carga dramática que impactou a existência dos personagens. Entregar esses alívios cômicos repentinamente, na maioria das sequências, acabou sendo artificial. Por exemplo, Barry aparentou ter assumido a postura de um personagem de comédia escrachada. Seus momentos “cômicos” na terapia de casal (sinceramente, uma péssima idéia para o capítulo) foram forçados. Barry nunca faria piada com a morte de seus pais dessa maneira. A dosagem demonstrada no capítulo passado aparenta ter sido levemente perdida aqui. Não me refiro inteiramente nele, mas sim em cenas nas quais não poderiam ser tão pastelonas. Diferentemente de quando o personagem dividiu tela com Cisco, servindo de exemplo o momento onde ele está tendo problemas com os erros dos novos upgrades contidos em sua nova vestimenta que foi divertidíssimo.

Contudo, esse capítulo demonstrou que Barry não teve nenhuma evolução como o Flash em três temporadas. É decepcionante perceber que Barry continua necessitando de discursos motivacionais da Iris após todo esse período, isso sem mencionar com ela questionando todas as ações do herói, como se ninguém mais importasse além dela. Tudo bem, é sabido por nós que ambos possuem uma relação amorosa, e, como conseqüência, ela ganha ainda mais importância na vida dele, que isso é um seriado da CW, mas questionar o motivo dele tê-la “abandonado” ao ter partido para a Força de Aceleração na season passada? Ele foi o responsável por salvá-la, sua família, sua cidade e potencialmente o planeta, então ela deveria ficar grata por tê-lo com ela novamente. Retornem com aquela Iris que fui aprendendo a ter apego no ano anterior.

O antagonista da vez, Kilgore, não acrescentou muito à história, somente demonstrando que ele é um dos componentes de um time de 12 inimigos que aparentemente possuem uma conexão a principal ameaça dessa season, o Pensador. Ainda que tenha tido uma participação pequena, está sendo instigante a interação entre ele e sua companheira Mecânica, e permaneço esperando ansiosamente para presenciar seu confronto com o herói e também termos mais detalhes a respeito de seus objetivos.

Num todo, “Mixed Signals” foi um capítulo engraçado, entretanto não alcançou o nível do passado. Desejo que na próxima semana tudo volte ao seu devido lugar, por mais hilário que o capítulo seja. Pelo menos está aparentando que o encanto de suas seasons anteriores retornou e nunca cansa escutar “Run, Barry, run!”

Curiosidades:

- Nas HQ’s, a trama de Kilgore não é nada semelhante. O antagonista é uma inteligência eletro-mecânico-orgânico que necessita de energia para sua sobrevivência, chegando a consumir o seu planeta natal por completo e parando no espaço, e posteriormente tendo chegado na Terra. Flash o venceu com o auxílio de Ciborgue e sua primeira participação ocorreu em Flash Vol. 2#3(agosto de 1987).

- Nesse capítulo, presenciamos pela primeira vez as lentes no traje do Flash. Nas HQ’s, quando Wally usava o manto de Flash, ele utilizou lentes parecidas, porém elas tinham a cor branca.

- Barry vê no jornal que foi revelado que o Green Arrow na verdade é Oliver Queen, ligando-se a reviravolta da última sequência do primeiro capítulo do sexto ano de Arrow, transmitido na semana passada.

- Entre os seriados que Barry está acompanhando numa velocidade altíssima, encontra-se Game of Thrones. O personagem acaba mencionando o falecimento e ressurgimento de Jon Snow que ocorreu nas season 5 e 6.

- Cisco faz uma comparação entre o acerto de contas de Kilgore com o do personagem Richard Hendricks de Sillicon Valley assassinando todos em sua companhia, Pied Piper. Barry acredita que ele se assemelha mais com Bertram Gilfoyle, entretanto Cisco acha que ele é mais parecido com Erlich Bachman.

- Cisco utiliza o termo “fark” de Battlestar Galactica quando Deacon acabou o bloqueando em seu próprio sistema.

- A Terra 19 conta com o Dia de Santo Shaquille O’Neal, homenageando o jogador de basquete que já se aposentou.