Netflix anuncia o fim de 'House of Cards' após a 6ª temporada

Frank Underwood em House of Cards (Foto: David Giesbrecht/Netflix)

A ascensão do casal Underwood na Casa Branca está chegando ao fim. Após uma segunda-feira devastadora para o protagonista Kevin Spacey, a Netflix anuncia que a série House of Cards será finalizada na 6ª temporada.

Os 13 episódios da 6ª temporada de House of Cards serão lançados em 2018, sob o comando de Melissa James Gibson e Frank Pugliese, os dois produtores que assumiram o lugar de Beau Willimon, quando este deixou a série ao final da 4ª temporada.

House of Cards é a série mais importante da Netflix, sendo sua primeira produção original a fazer um imenso sucesso, mudando os rumos da plataforma de streaming e alterando a forma do público assistir televisão no mundo todo.

A Netflix atingiu a marca de 100 milhões de assinantes quando a 5ª temporada da série estreou. Hoje em dia, é impossível assistir a uma manobra política mirabolante em qualquer lugar do mundo sem comparar com as atitudes de Frank Underwood (Kevin Spacey) e Claire Underwood (Robin Wright). Ambos, Kevin e Robin, conquistaram um Globo de Ouro por suas atuações na série.

A notícia do fim de House of Cards chega menos de 24 horas depois de uma acusação de assédio feita por Anthony Rapp (de StarTrek: Discovery) contra Kevin Spacey, ocorrido em 1986, quando ele tinha 14 anos e Spacey, 26. Mas como já foi confirmado pelo site TV Line com um representante da Netflix, o fim da série não foi uma resposta às polêmicas recém anunciadas. A decisão já estava tomada.

A produção da sexta e última temporada de House of Cards começaram no início de outubro, apesar de a Netflix não ter confirmado que a série havia sido renovada