Além dos 13 porquês: Youtuber brasileiro cria documentário sobre 13 Reasons Why

(FOTO: Beth Dubber/Netflix)

O youtuber Thimi Allegro do Canal Insônia Geek, de São Caetano do Sul, criou um documentário em base de um dos grandes sucessos da Netflix: Thirteen Reasons Why (Criado por Brian Yorkei).

A trama se passa com o jovem Clay Jensen, interpretado por Dylan Minnette, que recebe uma caixa de sapatos, enviada por Hannah Baker (Katheriine Langford), a qual acabara de se suicidar e pela caixa envia diversas fitas cassetes, onde estão os 13 motivos que levaram a jovem tirar sua própria vida.

(FOTO: Reprodução/Facebook)

"O documentário apresentará três personalidades diferentes com três, reais, situações diferentes! Onde no final das contas você será questionado... QUEM REALMENTE VOCÊ É? Além disso, o documentário apresentará uma análise profunda sobre a depressão e o auto-extermínio na visão de uma psicóloga, que dará a base para essa obra que já esta sendo bastante elogiada por profissionais na área de comunicação visual e da psicologia!".

Com apoio da CVV, Netflix Brasil, Universidade de São Caetano do Sul e Banda Dnaipes, o documentário foi ao ar no dia 17 de agosto de 2017.

Confira o documentário: