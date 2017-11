Gravações de 'House of Cards' são adiadas para dezembro

Claire Underwood em House of Cards (Foto: David Giesbrecht/Netflix)

O futuro de House of Cards, um dos maiores sucessos da Netflix, continua incerto. Após as acusações de assédio contra Kevin Spacey, protagonista da série, as gravações foram suspensas e, agora, o retorno foi adiado por mais duas semanas, de acordo com o The Hollywood Reporter.

A Media Rights Capital (MRC), parceira da Netflix, enviou uma carta para elenco e produção da série, informando que o retorno das gravações, anteriormente programado para logo após o Dia de Ação de Graças, foi adiado novamente. Novo posicionamento sobre o futuro de House of Cards será conhecido apenas dia 8 de dezembro.

"A equipe será paga por todo este hiato", é o que diz a carta assinada por Pauline Micelli, da Media Rights Capital. "A equipe de redação, bem como alguns funcionários de escritório e contabilidade permanecerão trabalhando continuamente (...) A única coisa que aprendemos ao longo deste processo é que essa produção é maior do que apenas uma pessoa. Não podemos estar mais orgulhosos de nos associarmos a uma das equipes de produção e elenco mais leais e talentosos neste negócio", completou Micelli.

