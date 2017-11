Primeiro trailer de 'Vingadores: Guerra Infinita' é lançado após longa espera dos fãs

Foto: Divulgação/Marvel

O tão aguardado trailer de Vingadores: Guerra Infinita chegou e a internet foi à loucura nesta quarta-feira (29). O terceiro filme do grupo de heróis mais famosos do cinema será, como os próprios diretores Anthony e Joe Russo disseram, “o início do fim” do Universo cinematográfico da Marvel como conhecemos.

Tudo o que foi construído de 2008, com o primeiro filme do Homem de Ferro, até hoje, será posto em cheque e promete mudar para sempre os rumos de personagens icônicos como Thor, Hulk, Capitão América e o próprio bilionário Tony Stark.

A trama girará em torno do temido vilão Thanos, um dos seres mais cruéis e poderosos da galáxia, e sua busca incansável pelas seis joias do infinito, artefatos de imenso poder que dão ao seu possuidor o direito de governar o universo e moldá-lo como bem entender.

O caminho de Thanos cruzará com o dos Vingadores, visto que duas destas joias se encontram no planeta azul. Para derrotá-lo, os heróis mais poderosos da terra terão que esquecer suas diferenças e se unir novamente, mas mesmo assim ainda não será o bastante.

O filme promoverá o encontro de Vingadores e Guardiões da Galáxia, e contará ainda com Dr. Estranho, Homem-Aranha, Pantera Negra e outros reforços de peso nesta batalha pela sobrevivência.

O trailer começa com uma sequência de imagens dispersas, mas o que chama a atenção mesmo é a narração em off. Ao fundo, podemos ouvir uma citação marcante de Nick Fury do primeiro filme dos Vingadores, onde o mesmo explica a razão pela qual uniu os heróis pela primeira vez em um projeto ambicioso chamado “Iniciativa Vingadores”.

Em seguida, temos os primeiros vislumbres de Thanos e sua Ordem Negra invadindo a terra e provocando o caos em Londres e Nova York. Tony Stark, Bruce Banner, Dr. Estranho e Wong montam a primeira linha de defesa.

Peter Parker aparece pela primeira vez pressentindo o perigo por meio do seu sentido de aranha e observa a imensa nave em forma circular que paira sobre o céu. Logo na sequência, vemos Thanos em sua gloriosa forma. Interpretado pelo ator Josh Brolin através de captura de movimento, o gigante roxo aparece com sua armadura incompleta, sem as ombreiras e o elmo característico dos quadrinhos.

Quem também está de armadura nova é o Homem-Aranha, que aparece novamente, mas desta vez está utilizando seu traje inspirado no Aranha de Ferro, uniforme criado por Tony Stark para Peter nos quadrinhos que se assemelha muito à sua própria armadura.

Em Wakanda, terra do Pantera Negra, deverá ocorrer a maior batalha do filme, pelo menos em número. Thanos invadirá o país situado no Norte da África com um exército de alienígenas motivados a destruir a nação mais rica e tecnológica do mundo, conhecida por suas fontes inesgotáveis de Vibranium, o mesmo metal do escudo do Capitão América e mais resistente do planeta.

Falando em Steve Rogers, ele aparece barbado e foragido da justiça, depois de tornar-se um fora da lei após a não assinatura do acordo de Sokovia promovido pelo governo americano em Guerra Civil. Ele lutará ao lado de Pantera Negra, Viúva Negra (que está loira, pois também tornou-se foragida), Hulk, Falcão, Máquina de Combate e Soldado Invernal, que está de volta e aparentemente livre da lavagem cerebral feita pela organização criminosa Hydra.

O trailer mostra Visão tendo sua fonte de poder extraída por um dos capangas de Thanos. O androide é possuidor da joia da mente, uma das seis joias do infinito de que o vilão está atrás. Das cinco que restam: a joia do espaço está nas mãos de Loki (que aparece segurando-a no trailer), a da realidade está no cofre de Taneleer Tivan, mais conhecido como o Colecionador, a do tempo está no Olho de Agamotto, colar do Dr. Estranho, a do poder está trancada em um cofre de segurança máxima em Xandar, aos cuidados da Tropa Nova, e a última, a joia da alma, ainda não foi apresentada e seu paradeiro permanece desconhecido.

Encerrando com a tão esperada aparição dos Guardiões da Galáxia, o trailer mostra Thor, o Deus do Trovão, sujo e ferido – aparentemente após ter sua nave atacada por Thanos – tendo o primeiro contato com o grupo de heróis dentro da Milano, nave de Peter Quill. Ao saber que Thanos está prestes a invadir a terra, todos devem desembarcar no planeta azul para evitar que o Titã louco tome posse de todas as joias em sua Manopla do Infinito e destrua completamente o planeta em que vivemos.

Vingadores: Guerra Infinita estreia no Brasil em 26 de abril de 2018 e contará com um elenco de peso, o maior até então de todos os 17 filmes da Marvel nos cinemas. Antes disso, Pantera Negra chegará às telonas em 15 de fevereiro do mesmo ano e deve amaciar o terreno para este que promete ser o maior evento envolvendo super-heróis já visto na história de Hollywood.