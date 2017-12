Netflix anuncia 3ª temporada de 'Stranger Things'

Google Plus

Stranger Things é renovada (foto: cortesia/Netflix)

A Netflix anunciou nesta sexta-feira que a série Stranger Things está oficialmente renovada para sua terceira temporada. desde o início, os criadores The Duffer Brothers sugeriram que a série estava planejada para, pelo menos, 4 temporadas.

Não está claro ainda quando a série deve retornar ao catálogo da Netflix, nem quantos episódios a nova temporada vai ter, apenas que os novos capítulos de Stranger Things já estão sendo escritos. O primeiro ano da série contou com 8 episódios, enquanto a 2ª temporada teve 9 episódios liberados na plataforma de streaming.

De acordo com o site Entertainment Weekly, a 2ª temporada foi lançada 15 meses após a primeira, que estrou em julho de 2016. Portanto, a previsão é que as gravações do novo ano da série iniciem na primavera americana e Stranger Things deve voltar apenas em 2019.

Stranger Things se passa na cidade fictícia de Hawkins, Indiana, onde um laboratório secreto do governo abre acidentalmente uma porta para outra dimensão, conhecida como "o mundo invertido".

A primeira temporada da série foi um grande sucesso, conquistando críticas positivas pelo mundo todo e 18 indicações ao Emmy, onde venceu em cinco categorias. A segunda temporada também foi muito bem aceita tanto pela crítica especializada quanto pelo público, que tem demonstrado cada vez mais empatia pelas crianças de Hawkins.

Confira o trailer da 2ª temporada de Stranger Things. Todos os episódios da série estão disponíveis na Netflix.