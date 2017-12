Gravações de 'House of Cards' serão retomadas sem Kevin Spacey

Robin Wright em House of Cards (foto:David Giesbrecht/Netflix)

Após as acusações de assédio sexual sobre Kevin Spacey, a situação de House of Cards finalmente foi resolvida na Netflix. Ted Sarandos, chefe de conteúdo da plataforma de streaming confirmou que as gravações da série vão retornar no início de 2018.

Mesmo tendo 2 episódios já produzidos, as gravações de House of Cards foram suspensas em outubro por causa das acusações contra Kevin Spacey, que interpreta Frank Underwood, um dos protagonistas da série. Após confirmar a retirada do ator da produção, a Netflix e a MRC - Media Rights Capital precisavam de tempo para reescrever a história e renegociar acontinuação do show em tempo hábil.

"Estamos muito entusiasmados por trazer um encerramento do show para os fãs", disse Sarandos durante a Conferência Mundial de Comunicação da UBS em Nova York. A decisão de manter a série se deve ao número de envolvidos na produção: uma equipe de 370 pessoas trabalhando diretamente no show e cerca de 2.000 pessoas em Baltimore, onde a série é gravada.

A série será retomada com Claire Underwood (Robin Wright) como única protagonista. Os rumores são de que o personagem do político Frank Underwood deve morrer fora das telas, ou seja, a 6ª temporada será retomada sem o personagem.

Leia também: Netflix anuncia última temporada de House of Cards