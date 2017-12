Fox divulga detalhes dos cinco primeiros episódios da 11º temporada de Arquivo X

Google Plus

(Foto: Divulgação)

A Fox revelou nesta quarta-feira, 14, os nomes e sinopses dos cinco primeiros episódios da 11º temporada de Arquivo X. A série retorna no dia 3 de janeiro nos EUA. A Fox vai transmitir os episódios no Brasil a partir do dia 10.

Confira a sinopse dos cinco primeiros episódios:

“My Struggle III”: A história começa depois dos eventos no último episódio da 10º temporada. Mulder e Scully descobrem que eles não são os únicos que procuram desesperadamente por seu filho, William. O próprio destino do mundo pode depender disso. Escrito e dirigido por Chris Carter.

“This”: Um velho amigo encontra Mulder e Scully de uma maneira aparentemente impossível, revelando um segredo frio. Escrito e dirigido por Glen Morgan.

“Plus One”: Uma onda de mortes, em que as vítimas foram atormentadas por seus próprios clones, levaram Mulder e Scully a um par de gêmeos jogando um jogo perigoso. Este episódio tem a participação de Karin Konoval. Escrito por Chris Carter, com a direção de Kevin Hooks.

“The Lost Art of Forehead Sweat”: Explorando a idéia de “Efeito Mandela”, onde pessoas compartilham memórias de forma coletiva, Mulder e Scully descobrem como os próprios Arquivos X podem ter se originado. As estrelas convidadas são Brian Huskey. Escrito e dirigido por Darin Morgan.

“Ghouli”:Quando um par de adolescentes se atacam, cada um acredita que o outro é um monstro, Mulder e Scully acham que sua investigação poderia levar de volta ao seu filho perdido, William. Escrito e dirigido por James Wong.