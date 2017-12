Os momentos mais marcantes de Star Wars: Os últimos Jedi

(Foto: Divulgação Disney/Lucas Film)

A princípio, queria fazer uma crítica sobre Os últimos Jedi, mas logo percebi que poderia fazer algo diferente. Então surgiu essa ideia de fazer uma lista com os principias momentos do filme dirigido por Rian Johnson, que está dividindo opiniões.

Antes de começar, um aviso: ZONA REPLETA DE SPOILERS. Esse filme vale a pena conferir sem saber de muita coisa da trama. Tenho certeza que você irá se surpreender.

Essa é minha lista dos 10 momentos mais marcantes de Star Wars: The Last Jedi e você está livre para fazer sua lista também. Então, vamos lá.

10) Poe Dameron lutando sozinho com sua X-Wing.

O filme já começa com uma ótima sequência de ação. Todo o ballet que Poe conseguiu fazer contra a Primeira Ordem. Enche os olhos com toda a beleza dos efeitos visuais e como o personagem é excelente naquilo que faz.

9) A descoberta de quem são os pais da Rey.

Desde O Despertar da Força, especula-se quem sejam os pais da Rey. Será que eles eram Jedi? Será que ela é filha do Luke? Ou será da Leia? Teorias foram feitas e descobrimos que eram dois bêbados de Jakku, que trocaram ela por bebida. Isso decepcionou muita gente, mas adorei. Porque não é preciso nascer em família importante para ser alguém na vida e sim lutar, se esforçar, correr atrás do que você quer. E exatamente isso é a estória da Rey. O importante é ela e não a família dela. Minha personagem favoritas dos novos.

8) A general Leia Organa usando a força.

Os trailers geraram aquela dúvida se Kylo Ren mataria sua mãe. Ele não matou, mas alguém tentou matar. Deu aquela apreensão de perder a personagem, já que no último filme já perdemos Han Solo. Ver Leia usando a força daquela forma é de se estranhar um pouco, mas é um deleite aos olhos.

7) Luke se encontrando com Leia.

Ver os dois irmãos, protagonistas da saga clássica é emocionante, simples e belo. Que cena! Além de toda tom de despedida da Carrie Fisher que vem na nossa cabeça.

6) O sacrifício dos rebeldes.

Confesso que chorei muito no filme. E a primeira vez foi quando vi os rebeldes se sacrificando para destruir aquela nave no início. Inclusive a irmã da Rose, Paige Tico, se conectando com a força para salvar todos.

5) Rey e Kylo Ren lutando juntos.

Nesse momento, deu um nervosismo, pois não sabíamos se o Kylo Ren teria coragem de matar a Rey. De repente, ele mata o Supremo Líder Snoke e os dois lutam juntos contra os Guardas de Elite Pretorianos. Muito bem feita essa cena. Não queria dizer isso, mas gostei deles dois juntos. Daisy Ridley e Adam Driver estão excelentes.

4) O cruzador destruindo a nave de Snoke.

O filme brinca um pouco com a Vice Almirante Holdo. Será que ela é uma vilã ou não? E vem dela uma das melhores cena de Os últimos Jedi. Depois que a Resistência fugiu nas pequenas naves, sofrendo o ataque da Primeira Ordem, ela usa a velocidade da luz do Cruzador para destruir a nave do Snoke. Que cena! Nesse momento não tem trilha sonora, dando para ouvir o som de espanto das pessoas assistindo.

Agora vamos ao meu top 3!!

3) A luta entre Luke Skywalker e Kylo Ren.

Quero para mim um quadro com o frame dessa luta! Ver os dois juntos, a raiva no coração do Kyle, que se sente traído e o retorno do Luke é um dos momentos marcantes não só no filme, mas no cinema em 2017!

2) A despedida do Luke.

Tem como não vibrar quando descobrimos que o Luke em pessoa não está lutando contra o Kylo, mas sim ele utilizando a força na ilha? Depois o personagem vê os dois sóis e se junta a força. Que desfecho para o Skywalker. Parabéns ao Mark Hamill também.

O momento mais marcante para mim foi...

1) A aparição do Mestre Yoda.

Essa foi a parte que mais chorei. Primeiro por ver o Yoda como na trilogia clássica. Segundo, perceber que ainda há a relação entre mestre e aluno entre Yoda e Luke, apesar de toda experiência do Skywalker. Perceber que sempre temos que aprender na vida foi algo que conseguir tirar daqui. E por fim, as grandes lições que ele traz, principalmente, quando fala que o fracasso é o melhor professor. Para mim, foi épico!

Espero que tenham gostado da minha lista. Valeu pessoal. Agora vamos esperar o desfecho dessa trilogia com J. J. Abrams na direção.