Os 10 melhores momentos nos filmes de Heróis em 2017

10 melhores momentos nos filmes de Heróis (foto: Disney Marvel)

Esse ano de 2017 foi muito bom para os fãs de super-heróis. Com seis filmes e aqui temos uma lista com OS PRINCIPAIS MOMENTOS NOS FILMES DE HERÓI EM 2017. O objetivo não é dizer quem foi o melhor, Marvel versus DC, mas sim pontuar momentos divertidos ou marcantes.

Avisando que há muitos spoilers abaixo. Daqui pra frente, por sua conta em risco. Vamos lá.

10) A fuga do Yondu, Rocket e Baby Groot.

Ao som de Come a Little Bit Closer, tivemos uma das cenas mais divertidas de ação em Guardiões da Galáxia 2. Uma verdadeira sinfonia bem coreografada, que diverte o expectador.

9) O retorno do Superman.

Zack Snyder recebeu muitas críticas por deixar de mostrar o Superman não utilizando todos seus poderes, principalmente em Batman versus Superman. Em Liga da Justiça, temos o herói que todos esperavam ver e valeu a pena. Ele sozinho conseguiu vencer todos os integrantes da Liga.

8) A morte de Charles Xavier.

Como os trailers prometiam, temos uma estória pessimista e pesada, mas muito bem feita em Logan. Os atores estão muito bem em seus papéis. E ver Patrick Stewart pensando que estava falando com o Logan, mas em seguida morre pelo X-24 foi triste. Ver o Wolverine sentindo a dor da perda do seu professor e amigo... é um dos pontos marcantes do longa.

7) A dancinha do Baby Groot.

Mas que fofura esse Baby Groot! Chegou em 2014 com o primeiro Guardiões da Galáxia na cultura pop e ficou de vez. Ver essa seqüência de ação sem ação é divertidíssimo. Só essa cena já vale a pena o ingresso.

6) Mulher Maravilha indo para o ataque.

Como foi legal ver uma personagem feminina tão forte como a Mulher Maravilha em 2017. Quando ela viu as pessoas precisando de ajuda, os soldados omissos e acuados, a heroína tira sua capa e parte ao ataque. Que cena emocionante, que faz a galera vibrar no cinema.

5) A luta do Thor contra o Hulk.

Desde os trailers de Thor: Ragnarok era aguardada a luta entre o deus do trovão contra o Hulk. Como valeu a pena. Ver dois heróis queridos pelo público se enfrentando e não sabendo quem irá vencer. Toda a seqüência dessa cena é muito boa, divertida e empolgante. Lembra um pouco Os Vingadores. Eu vibrei muito no cinema.

4) Quando descobrimos quem é o pai da Liz.

Você esperava que o Abutre fosse o pai da garota que Peter Parker estava afim? O mais legal era que dava para ouvir a reação de espanto das pessoas na hora desse acontecimento. Muita boa a atuação do Michael Keaton como o vilão. Que plot twist legal em Homem-Aranha: de volta ao lar, que vale a pena ser mencionado nessa lista.

Agora chegamos ao meu Top 3, composto por:

3) A morte do Yondu.

Gostei muito o que Jame Gunn fez com o Yondu. Um personagem que mal aparece no primeiro, no segundo consegue dar importância maior, mostrando seu passados e suas motivações, para depois matá-lo. O funeral dele é lindo ao som de Father and Son do Cat Stevens. Emocionei-me todas as vezes que vi.

2) A morte do Logan.

Que despedida para o Hugh Jackman! Desde o começo do filme, você sente o Logan cansado, mas que no final luta até a sua morte. Na cena do enterro quando a cruz forma um X é excelente. Até que enfim um filme do Wolverine que todos estavam querendo, que honra a grandeza do personagem. Para quem não conferiu ainda, indico a versão Noir, que a fotografia é preto e branco. Deixa tudo mais sofrido que já é.

1) O Homem-Aranha nos escombros.

Homem-Aranha é meu herói favorito. Gostei de ter a visão de um adolescente tendo super poderes, enfrentando perigos e em meio a isso tudo, tendo que lidar com seus problemas pessoais. Aqui temos o cabeça de teia lutando contra si mesmo, para poder salvar o roubo organizado pelo Abutre. Ele tem poderes pra sair dos escombros, mas ele não conseguia. Isso mostra que o emocional afeta diretamente a vida de um ser humano. Baita referência aos quadrinhos que vale o meu primeiro lugar na lista.

Gostou? Esses são meus 10 momentos e tenho certeza que cada um tem a sua. Seja concordando ou discordando, foi uma no muito legal e esperamos que 2018 seja tão legal quanto ou melhor.