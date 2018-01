Sequencia de O Iluminado pode sair em breve

(Foto: Divulgação)

Doutor Sono, a sequência de O Iluminado, deve ganhar as salas de cinema em breve. O produtor Akiva Goldsman (Eu sou a Lenda e O Código da Vinci), seria o responsável por adaptar a obra de Stephen King.

No apagar das luzes de 2017, Mike Flanagan, em entrevista ao site liljas-library.com, candidatou-se à vaga. Flanagan é responsável por filmes como O Jogo Perigoso, também de Stephen King e Ouija – Origem do Mal. “Gostaria de dirigir Doutor Sono, assim como gostei em o Jogo Perigoso. Em ambos os casos, identifico-me com os protagonistas. Jogo Perigoso é uma obra espetacular, uma bela exploração do casamento. E quem não gostaria de voltar ao mundo de Danny Torrance?”

O Iluminado dirigido por Stanley Kubrick é uma das poucas obras do que não tiveram a aprovação de King. Lançada em 1980 nos EUA, teve Jack Nicholson no papel de Jack Torrence, que consegue emprego de zelador no hotel Overlook, durante o inverno.

Lançado em 2013 Doutor Sono, conta a história de Danny Torrance, filho de Jack, numa fase adulta. Ele enfrenta os fantasmas do passado e o alcoolismo. Sua vida transforma-se quando conhece uma jovem que atravessa problemas muito semelhantes aos seus quando criança.

Para evitar problemas como os que ocorreram com Krubick, Stephen King deve supervisionar o projeto e trabalhar como produtor executivo.