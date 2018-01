Crítica: Jumanji, bem vindo à selva

Foto: Divulgação/Sony Pictures

Ao som de "Welcome to the Jungle" do Guns N' Roses, o trailer de Jumanji: bem vindo à selva, começou a empolgar e dar aquele pitada de ansiedade para a estréia. Mas deixou uma pequena dúvida, será que vão conseguir fazer algo bom com essa estória?

O filme conta a estória de quatro jovens que vão para a detenção na escola e lá encontram um videogame chamado Jumanji. A narrativa é muito simples, não tem surpresa e nem profundidade. Porém o que poderia ser uma estorinha adolescente, se tornar uma aventura divertidíssima.

Temos uma inversão de esteriótipos. O nerd vira o cara forte, o atleta vira o pequenininho do grupo, a tímida vira a gostosa e a patricinha vira um arqueólogo.