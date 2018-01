Paris Filmes cresce em 2017 com lançamentos internacionais e anuncia destaques para 2018

Lançado em dezembro de 2017, 'Extraordinário' recebeu boas críticas (Foto: Divulgação)

A Paris Filmes inicia 2018 celebrando os recordes de 2017 no mercado de distribuição cinematográfica. No último ano, a principal distribuidora brasileira cresceu 89% em público nos cinemas e 98% em arrecadação em relação a 2016, com lançamentos de longas-metragens como “La La Land – Cantando Estações”, “Power Rangers”, “John Wick – Um Novo Dia para Matar”, “A Cabana”, “Jogos Mortais: Jigsaw” e “Extraordinário”.

De janeiro a dezembro de 2017, juntos, os 29 lançamentos internacionais da Paris Filmes levaram mais de 15,4 milhões de espectadores aos cinemas, contabilizando uma renda aproximada de R$ 224 milhões.

Em parceria com a carioca Downtown Filmes, as empresas mantiveram em 2017 a primeira posição do market share em lançamentos nacionais com mais de 77% de participação de mercado. Somando o público de filmes estrangeiros e nacionais, a Paris Filmes contabilizou cerca de 30 milhões de espectadores ao longo do último ano. Lançamentos como “D.P.A. (Detetives do Prédio Azul)”, produzido pela Paris Entretenimento, e “Polícia Federal – A Lei É Para Todos”, dirigido por Marcelo Antunez, contribuíram para os resultados.

Para Marcio Fraccaroli, CEO da Paris Filmes, 2017 foi um ano de conquistas importantes, em meio a um cenário econômico desafiador. “Embora a economia esteja retomando sua trajetória de crescimento, o setor de Entretenimento foi impactado, e estamos otimistas que 2018 será ainda melhor. É expressivo o crescimento de público e renda do último ano com os lançamentos internacionais e a tendência é que a distribuidora dê continuidade a bem sucedida parceria com estúdios como a Lionsgate”, disse.

Em 2018, a Paris Filmes desponta na primeira posição do market share nacional, à frente de distribuidoras estrangeiras, com a boa sustentação de ‘Extraordinário’, lançado em 7 de dezembro. Ao longo de 2018, a companhia continuará oferecendo filmes de todos os gêneros e para diferentes idades.

“Os resultados dos últimos anos reforçam a importância de investirmos na produção e na distribuição de conteúdos diversos, que dialogam com diferentes públicos. Por isso, levaremos aos cinemas a aguardada cinebiografia 'Nada A Perder – Parte 1', o infantil 'Turma da Mônica - Laços', com direção de Daniel Rezende, 'Robin Hood' e 'Eu Só Posso Imaginar', para citar alguns exemplos”, reforçou Fraccaroli.

Destaques para 2018

Entre os destaques da distribuidora para o ano de 2018 estão “Correndo Atrás de Um Pai”, estrelado por Owen Wilson, que abre em 18 de janeiro o calendário de estreias internacionais da Paris e leva para os cinemas uma comédia familiar. Kyle (Owen Wilson) embarca numa aventura pelos Estados Unidos, ao lado de seu irmão gêmeo Peter (Ed Helms), para que juntos possam encontrar o pai com qual nunca tiveram contato.

Em 8 de fevereiro, Marco Luque volta às telonas com a dublagem de Doug em “O Homem das Cavernas” – animação com direção de Nick Park (que dirigiu “A Fuga das Galinhas” e venceu em 2005 o Oscar de melhor filme de animação por “Wallace & Gromit - A Batalha dos Vegetais”). O filme narra a história de Doug, um corajoso homem da pré-história, e seu melhor amigo Porcão, que trabalham pela união da tribo para conseguirem enfrentar o poderoso inimigo da Idade do Bronze. A batalha das tribos acontecerá no campo de futebol, sob o comando de Doug.

Ainda em fevereiro, dia 15, a Paris apresenta sua primeira cinebiografia do ano, “O que Te Faz Mais Forte”, com Jake Gyllenhaal. Baseada no best-seller “Stronger”, a produção retrata a fatalidade que vitimou Jeff (Jake Gyllenhaal) durante o atentado à Maratona de Boston, em 2013, nos Estados Unidos.

No dia 1º de março, “A Maldição da Casa Winchester” apresenta os mistérios que envolvem a construção da mansão Winchester, com sete andares e 500 cômodos, além das inesperadas aparições que assombram seus moradores no local. O terror dirigido pelos irmãos Spierig (de "Jogos Mortais: Jigsaw" e "O Predestinado") reúne no elenco principal a vencedora do Oscar Helen Mirren, além de Jason Clarke, Sarah Snook e Angus Sampson.

“Eu Só Posso Imaginar”, com estreia nacional antecipada para 8 de março, é inspirado na canção ‘I Can Only Imagine’, do cantor e compositor Bart Millard, vocalista da banda norte-americana MercyMe. A música é o single de maior sucesso do grupo e exprime sua jornada autobiográfica de superação e fé. No cinema, o ator J. Michael Finley dá vida a Millard, o jovem que sofreu durante a infância com o pai abusivo, interpretado por Dennis Quaid.

Já no fim do mês, dia 29 de março, chega aos cinemas um dos filmes mais aguardados pelo público neste ano, “Nada a Perder – Parte 1”, com produção Paris Entretenimento e direção de Alexandre Avancini.

Em 5 de abril, entra em cartaz o filme dirigido por Luis Pinheiro (das séries “Que Monstro te Mordeu” e “Lili a Ex”), “Mulheres Alteradas”, longa-metragem que mostra de forma cômica os questionamentos enfrentados por diferentes mulheres na faixa dos 30 anos. Com roteiro de Caco Galhardo, uma adaptação da obra da renomada cartunista Maitena Burundarena, a produção O2 Filmes, com co-produção Globo Filmes reúne no elenco as atrizes Deborah Secco, Alessandra Negrini, Maria Casadevall e Monica Iozzi.

Segundo semestre de 2018

Entre os destaques do segundo semestre estão a comédia “Uma Quase Dupla”, protagonizada por Tatá Werneck e Cauã Reymond, com estreia agendada para 12 de julho; “O Doutrinador”, uma produção Paris Entretenimento com estreia prevista para 7 de setembro; “Robin Hood”, com estreia agendada para 20 de setembro; e “Turma da Mônica – Laços”, com estreia prevista para o mês da crianças, em 11 de outubro.