Hulu divulga primeiro teaser da segunda temporada de The Handmaid's Tale

(Foto: Divulgação/Hulu)

O serviço de streaming Hulu divulgou nesse Sábado (14) o primeiro teaser do segundo ano de The Handmaid's Tale, série idolatrada pela crítica e atual vencedora de melhor série de drama no Emmy e no Globo de Ouro.

Sem diálogos, o teaser esbanja da qualidade de sua fotografia com novos cenários, e mostra a dor e a luta contra o sistema ao som de uma trilha bem melancólica, da forma como conhecemos na primeira temporada.

The Handmaid's Tale é baseada no livro de mesmo nome da Margareth Atwood e conta sob o ponto de vista de June, o resultado de um regime religioso que tomou o poder dos Estados Unidos, caçando as mulheres férteis para a transformarem em propriedades do estado para serem escravas sexuais e gerarem filhos para as esposas inférteis dos chamados comandantes.

A primeira temporada chega ao Brasil em Março pela Paramount Channel, enquanto a segunda temporada estreia no Hulu em 25 de Abril.

Confira abaixo o teaser da segunda temporada: