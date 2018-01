CRÍTICA: The Flash 04x10 - The Trial of The Flash

(foto:divulgação)

O seriado está buscando demonstrar um Barry muito mais descontraído, com Íris até mesmo ironizando essa mudança ao pedir que ele comece a levar a situação de forma mais séria. Porém, ele prefere manter a posição otimista. O que é um ponto positivo para o programa que encontrava-se com um ar excessivamente “sombrio” anteriormente.

Marlize chegou a ser sarcástica com Iris a respeito de como ela se comportava diante de Barry, fazendo-se de inocente e repleta de sofrimento pelo assassinato do marido. Ainda que Cecile, Joe e Ralph tenham conseguido provas dela com outro companheiro, ela conseguiu manter a farsa. DeVoe mostrou a que veio, conseguindo colocar Barry na cadeia, embora ainda não saibamos seus objetivos e o que ele está planejando com cada um dos meta-humanos que ele gerou.

Enquanto o julgamento ia prosseguindo, que já se encontrava complicado com todas aquelas evidências apontando para a culpa de Barry, ele foi obrigado a se retirar dali durante um momento para impedir que Central City fosse explodida pela radiação de um indivíduo chamado o Queda. O que fez com que Cisco, Killer Frost e Flash tentassem detê-lo, mas somente um vácuo criado pelo velocista levando sua massa radioativa para a Terra-15 foi o suficiente para que a cidade fosse salva. Harry disse que esse local é um planeta devastado, mas é possível que ainda haja consequências dessa ação que podem ter sido planejadas pelo Pensador.

Voltando a focar no julgamento, tivemos a sentença definida pelo juiz e o capitão David discursando a respeito do Flash, com Barry sendo acusado de ser insensível e manipulador, enquanto a sua identidade heroica é exaltada pelo seu feito. Iris e Cecile até tinham levantado para ele a possibilidade de se revelar como o herói. Contudo, ele preferiu ser condenado e, ironicamente, acabou na mesma cela que antigamente pertencia a Henry Allen, o seu pai.

The Flash está prosseguindo rapidamente com a história da temporada atual, com os personagens se encontrando mais ligados entre si, além das sequências entre Barry e Iris estarem sendo excelentes. A personagem evoluiu muito desde o começo do seriado e tem se transformado num dos corações do programa. Candice Patton está realmente extraordinária.