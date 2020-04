Leão do Pici está classificado às quartas de final da Copa do Nordeste após vencer o Náutico fora de casa no último fim de semana...

Rogério Ceni exalta desempenho do Fortaleza e lamenta eliminação na Copa Sul-Americana Karollaine Dias Gol nos acréscimos deu a classificação ao Independiente/ARG para a segunda fase da competição continental...

Marcelo Boeck destaca potencial do Fortaleza e mira conquista de títulos na temporada Redação VAVEL Brasil Goleiro acredita que Leão do Pici tem condições de estar nas primeiras colocações das competições disputadas neste primeiro semestre...

Fortaleza desbanca Imperatriz fora de casa e reassume liderança do Grupo A Taynã Melo David foi o responsável por garantir mais três pontos e a invencibilidade do Leão do Pici na Copa do Nordeste; Cavalo de Aço permanece fora da zona de classific...

Faltou físico e pontaria dentro do bom esquema tático do Fortaleza na Sul-Americana Leonardo José Time de Rogério Ceni se apresentou como um veterano em competições continentais, mas o preparo físico aliado aos erros de finalizações foram os grandes pecados para o result...

Ceni não teme célebre Independiente na volta: "Tradição e história não entram em campo" Leonardo José Na primeira partida pela Sul-Americana, o Leão do Pici foi derrotado por 1 a 0 na Argentina; volta acontece no Ceará, dia 27 de fevereiro...

Na Argentina, Fortaleza perde chances e é derrotado pelo Independiente na Sul-Americana Ewerton Santos Leão tricolor não soube aproveitar as chances de gols e sai derrotado em sua estreia em competições internacionais...

Fortaleza estreia na Sul-Americana contra Independiente Rafael Alves Leão entra em campo pela primeira vez numa partida internacional, enquanto o Rei de Copas exalta experiência em competições continentais...

Torcida lota ruas e aeroporto no embarque do Fortaleza para Buenos Aires Ewerton Santos Tricolor enfrenta o Independiente pelo jogo de ida da primeira fase da Sul-Americana...

Marcelo Boeck destaca motivação do Fortaleza na estreia da Copa Sul-Americana Redação VAVEL Brasil Goleiro afirma que todos estão cientes da dificuldade de enfrentar o Independiente fora de casa, mas acredita no potencial do grupo tricolor para fazer bonito na primeira pa...

Com dois de Wellington Paulista, Fortaleza vence Santa Cruz com facilidade e assume liderança Karollaine Dias Leão do Pici não teve dificuldades para construir fácil vitória sobre clube pernambucano e temporariamente fica no topo do Grupo A; Tricolor do Arruda segue sem vencer no Nordestão...

Fortaleza perto de estrear na Sul-Americana, e Edson Cariús quer ‘continuar fazendo história’ Leonardo José Com dois gols em quatro jogos, o atacante está no ápice de sua carreira e se orgulha de defender uma equipe de seu estado numa competição internacional; Tricolor do Pici também já divulgou l...

Pênalti perdido nos acréscimos e gol de bicicleta: clássico entre Fortaleza e Ceará fica no empate Leonardo José Pela segunda rodada da Copa do Nordeste, nem o time de Rogério Ceni nem o de Argel Fucks sorriram ao fim do tenso Clássico-Rei...

