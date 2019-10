Com uma belíssima campanha do Liverpool, o holandês é um dos grandes nomes a vencer a bola de ouro ao lado de Messi e Ronaldo...

Soberanas! EUA vencem Holanda e conquistam o tricampeonato Copa do Mundo Feminina Thaís Alcântara Americanas provaram o porquê eram as favoritas, dominaram a Holanda e garantiram o título com gols no segundo tempo...

Gols e melhores momentos Estados Unidos 2x0 Holanda pela final da Copa do Mundo Feminina Izabelle França Minuto a minuto do jogo Estados Unidos x Holanda ao vivo pela Copa do Mundo de Futebol Feminino. Horário do jogo: 12h. Acompanhe todos os lances ...

Holanda faz partida equilibrada e conquista sua primeira final no mundial Isabella Molina Seleções apresentaram números parecidos e levaram partida à prorrogação, mas Holanda conseguiu marcar, garantindo a classificação...

Holanda bate Suécia na prorrogação e encara Estados Unidos em final da Copa do Mundo Agnes Rigas Holandesas sofreram para conseguir o primeiro gol pela atitude que foi imposta dentro de campo, mas no final sua intensidade veio à tona e assim veio o resultad...

Gols e Melhores Momentos de Itália x Holanda pela Copa do Mundo Feminino 2019 (0-2) Leticia Denadai Minuto a minuto da partida válida pelas quartas-de-final da competição. Itália x Holanda, sábado (29), às 10 horas, horário de Brasília, no Stade...

Com Estados Unidos de intruso, seleções europeias dominam quartas de finais pela primeira vez Izabelle França Apesar das equipes do velho continente serem a maioria, são as americanas que colocaram mais a bola no fundo da rede, porém, cada uma possui suas...

Holanda bate Canadá e termina líder do Grupo E na Copa do Mundo Feminina Beatriz Fabbri Gigantes disputaram a liderança e por 2 a 1 as holandesas garantiram a melhor colocação; ambas estão classificadas para as oitavas...

Erik Ten Hag renova com Ajax por mais três temporadas Marina Leite Treinador holandês estendeu seu contrato até 2022 e se diz satisfeito em poder trabalhar com o time...

Gols e melhores momentos Holanda 2x1 Canadá pela Copa do Mundo de Futebol Feminino Izabelle França Minuto a minuto do jogo Holanda x Canadá ao vivo pela Copa do Mundo de Futebol Feminino. Horário do jogo: 13h. Acompanhe todos os lances no tempo real da VAVEL Brasil...

Passou! Holanda derrota Camarões e se classifica às oitavas da Copa Bethânia Quiareli Com o jogo equilibrado na primeira etapa, as Leoas Laranjas dominam na metade da partida e conseguem a vitória 3 a 1 e se garantem na próxima fas...

Gols e melhores Holanda 3x1 Camarões pela Copa do Mundo de Futebol Feminino Izabelle França Minuto a minuto do jogo Holanda x Camarões ao vivo pela Copa do Mundo de Futebol Feminino. Horário do jogo: 10h. Acompanhe todos os lances no tem...

Com gol nos acréscimos, Holanda bate Nova Zelândia na Copa do Mundo Feminina Ritieli Moura Holandesas pressionaram e conseguiram chegar à vitória nos minutos final da partida, válida pelo grupo E...

Gol e melhores momentos Nova Zelândia 0 x 1 Holanda pela Copa do Mundo Feminina Thaís Alcântara Acompanhe o minuto a minuto da partida entre Nova Zelândia x Holanda, válida pela primeira rodada do Grupo E. A bola rola às 10h, no horário de Brasília ...