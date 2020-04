Eduardo Giraldes fala à Vavel Brasil sobre as mudanças contratuais com Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco, além do Maracanã ...

Como todos estão em casa, a necessidade de arrumar formas para passar o tempo é uma constante. E que tal se informar e saber mais sobre o seu time do coração? V...

Substituto de Abel Braga, o antigo auxiliar técnico foi anunciado junto de Antônio Lopes, novo diretor de futebol do clube ...

Por conta da pandemia do Coronavírus que assola muitos países em todos os continentes, os jogos na América do Sul foram todos paralisados...

Equipes cariocas lançaram uma plataforma online que irá ajudar no combate ao novo Coronavírus...

Em reunião com clubes, Ferj determina suspensão do Campeonato Carioca Tathiane Marques Pandemia do coronavírus e a preocupação com bem-estar de atletas e funcionários foram as razões para decisão tomada...

Fluminense vence o Vasco, lidera Grupo B e retoma topo da classificação geral Leonardo José Em clássico sem muitas emoções, Evanilson e Fernando Pacheco marcaram a efetividade tricolor contra um desajeitado Cruzmaltino...

Gols e melhores momentos de Vasco 0 x 2 Fluminense pelo Campeonato Carioca 2020 Jéssica Albuquerque Assistir minuto a minuto da partida entre Vasco x Fluminense ao vivo hoje, pelo Campeonato Carioca 2020. Horário do jogo: 18h. Acompanhe todos os lances no tempo real da VAV...

Governador do RJ, Wilson Witzel menospreza exposição de atletas ao Covid-19: "O risco é deles" Leonardo José O político de direita concedeu coletiva de imprensa na capital do Rio de Janeiro no começo da noite desta sexta-feira (13); zagueiro do Vasco, Leandro Castán respondeu...

FFERJ mantém jogos no Cariocão, mas com portões fechados Gabriel de Oliveira Costa A terceira rodada estadual não terá venda de ingressos devido aos riscos de contaminação do Coronavírus ...

Vasco perde para o Goiás e se complica na Copa do Brasil Lucas Monteiro Primeira partida válida pela terceira fase é marcada por confusão na arquibancada vascaína e esperança de avanço para o torcedor esmeraldino...

Gol e melhores momentos Vasco 0x1 Goiás pela Copa do Brasil Edilson Dias Saiba onde assistir e acompanhe o minuto a minuto do jogo Vasco da Gama x Goiás ao vivo hoje pela Copa do Brasil 2020. Horário do jogo: 21h30. Acompanhe e venha assistir a t...

Vasco x Goiás: ambos em busca de afirmação Edilson Dias Equipes se enfrentarão pela terceira fase da competição nacional; Vaga na próxima fase vale cerca de R$ 2 milhões...

Vasco empata contra Volta Redonda e segue sem vencer na Taça Rio Marcos Barreiro Empate em 0 a 0 marcou a realidade que já virou rotina em todos os jogos do Vasco. Ataque cruzmaltino sem inspiração não conseguiu marcar e segue sem vitórias na taça Rio....

Melhores momentos Volta Redonda 0x0 Vasco pelo Campeonato Carioca 2020 Leonardo José Tudo o que você precisa saber sobre Volta Redonda x Vasco pela Taça Rio do Cariocão 2020. Horário do jogo: 16h. Prováveis escalações, desfalques, onde assistir e mais inform...

Após vitória, Abel Braga destaca sequência do Vasco: "Não perde há seis jogos" Marcos Barreiro Abel valorizou ainda o esforço da equipe nessa classificação à próxima fase da Copa do Brasil e novamente reclamou das oportunidades perdidas....

Cano decide, e Vasco derrota ABC para seguir na Copa do Brasil Lucas Monteiro Apesar de má partida, Germán Cano foi decisivo e abriu o placar para o único gol do jogo...

Vasco x ABC: alvinegros decidem vaga na terceira fase da Copa do Brasil Cleiton Fernandes Marques Partida vale muito para as duas equipes que chegam em momentos distintos para o duelo....

Gols e melhores momentos de Vasco x ABC pela Copa do Brasil (1-0) Cleiton Fernandes Marques Tempo real do jogo Vasco x ABC ao vivo pela segunda fase da Copa do Brasil. Horário do jogo: 21:30. Acompanhe e venha assistir a todos os lances ...

Tudo igual contra o Resende em mais um jogo morno do Vasco da Gama Marcos Barreiro Os dois times ficaram empatados em 1 a 1 no Raulino de Oliveria; ambos os gols foram marcados ainda no primeiro tempo...

Vasco visita Resende e, com reforços, busca fazer uma boa Taça Rio Cleiton Fernandes Marques Cruzmaltino quer se reabilitar após má campanha na Taça Guanabara, onde não se classificou às semifinais...

Gols e melhores momentos de Resende 1 x 1 Vasco pela primeira rodada da Taça Rio 2020 Cleiton Fernandes Marques Tempo real do jogo Resende x Vasco ao vivo pela primeira rodada da Taça Rio do Campeonato Carioca. Horário do jogo: 19h. Acompanhe e venha assistir a todos os lances no minu...

Benítez desembarca no Rio e enaltece o Vasco: "Time grande e com muita história" Bruno Gentile Meia-atacante argentino chega por empréstimo de um ano e supre carência no setor de criação do time de Abel Braga...

Mais um japonês no Brasil? Guarín convida Nagatomo para jogar no Vasco Leonardo José Volante colombiano já jogou junto ao lateral-esquerdo asiático de 33 anos na Inter de Milão...

Meia-atacante do Independiente, Martin Benitez está próximo de fechar com o Vasco Marcos Barreiro O jogador de 25 anos, está muito próximo de ser mais um reforço do Vasco para a temporada. Um acordo de palavra já foi selado entre as partes disse o empresário do atleta...