CBLOL: CNB improvisada vence e Keyd domina Team One

A terceira semana do CBLOL começou neste sábado (03) com uma CNB desacreditada após duas derrotas consecutivas no CBLOL e a mudança de seu jogador da rota do meio e com uma Pain em estado de alerta. Já na segunda série do dia tivemos o encontro de dois favoritos ao título do campeonato, Team One e VIVO Keyd, porém cada time venceu apenas uma série no campeonato e a vitória era essencial para continuar na luta pelo título.

CNB 2 - 1 PAIN GAMING

O primeiro jogo da série marcava a estreia de Leonardo "Robo" Souza na rota do meio dos Canibais, após decisão do Rakin de ir para o banco da organização o time da CNB precisou improvisar Robo na rota do meio e usar seu reserva Yan "Yampi" Petermann na rota superior. E a mudança surgiu efeito.



Após Tinowns adquirir cinco eliminações com seu Galio parecia que a CNB ainda era o mesmo time das outras semanas, porém Robo se encarregou de conseguir acumular o máximo de recursos o possível na fase de rotas enquanto Tin se deslocava pelo mapa, tanto que o jogador da rota do meio acabou com a marca incrível de 499 minions eliminados em 39 minutos além de sete eliminações e uma assistência.



Mesmo atrás no ouro em toda a partida, a CNB soube impor sua composição e em excelente jogada de Robo e pbO conseguiram realizar um backdoor e garantir o primeiro jogo para os Canibais. Confira a jogada abaixo:

Já para o segundo jogo o Corki de Robo que foi destaque no primeiro jogo foi banido, obrigando o jogador da rota do meio a selecionar outro campeão e a escolhida foi Taliyah. O jogo começou de forma lenta porém Tay, caçador da Pain tinha um objetivo, se aproveitar ao máximo da falta de mobilidade do campeã de Robo, e isso rendeu várias abates para a mão do Kassadin de Tinowns.



A Pain Gaming chegou a abrir incríveis sete mil de vantagem no ouro, porém após duas lutas muito bem coordenadas pela CNB esta recuperou a rédeas do jogo e sonhava novamente com a vitória por dois a zero na série. Porém uma decisão errada de realizar o barão acabou custando o segundo jogo para os Canibais, após tentar realizar o objetivo a CNB perde a luta, o bônus do barão e acaba por perder o jogo, forçando assim o terceiro e decisivo jogo.

(Foto: Divulgação/Riot Games Brasil)

No jogo decisivo da série vimos uma CNB nunca vista esse ano, o Corki decisivo no primeiro jogo ficou aberto e os canibais não titubearam em selecionar o campeão, e esse foi um ponto decisivo para a movimentação e vitória da CNB no confronto.



Com um jogo unilateral, dominando todos os objetivos, os canibais não tiveram dificuldades para fechar a série e garantir seus três primeiros pontos no campeonato, o grande destaque da partida ficou para Yampi, com ótimos ultimates nas lutas foi decisivo para sua equipe, ainda vale menção para Robo que com ótimas rotações liderou o time para a vitória.

KEYD 2 - 0 TEAM ONE

Na segunda série do dia vimos uma Keyd recuperada da ressaca da derrota para a ProGaming na segunda semana e uma Team One que ainda peca muito em comunicação.

No primeiro jogo da série a Keyd conseguiu emplacar seu ritmo avassalador de jogo, mostrando que tem uma das melhores rotas superiores da atualidade a primeira eliminação foi garantida por Micão e Jockster, o que abriu ampla vantagem para os guerreiros na partida.

Totalmente perdida nas rotações a Team One assistiu a Keyd dominar os objetivos do mapa, com dez torres destruídas e um placar elástico de 17 eliminações para os guerreiros contra apenas quatro dos Golden Boys, a Keyd garantiu a vitória no primeiro mapa do confronto.

Jockster com seu Taric foi o destaque do primeiro jogo (Foto: Divulgação/Riot Games Brasil)

O segundo jogo foi praticamente um replay do primeiro, novamente a rota inferior da Keyd foi a grande responsável pelo andamento do jogo, e mais uma vez garantiram a primeira eliminação em cima de Lactea e Redbert.



A Team One pouco pode fazer com a vantagem adquirida pelos guerreiros ao longo do jogo, com vantagem chegando a 15 mil de ouro a Keyd finalizou o jogo aos 36 minutos com 26 eliminações garantidas. Ainda houve no jogo um quadra kill do carregador Micão, confira a jogada abaixo:

O CBLOL retorna amanhã (04) com confrontos entre Kabum e Red Canids às 13h e Pro Gaming e INTZ às 15h. Transmissão ao vivo pelos canais do campeonato na Twitch TV e no YouTube.