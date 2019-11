LoL: Nova campeã Kai’Sa é revelada

Depois de anos de espera, os jogadores de League of Legends finalmente vão conhecer a tão aguardada filha do Kassadin. A nova ADC do jogo se chama Kai’Sa e a Riot Games revelou a campeã como uma superpredadora.

De acordo com a história da personagem, ela esteve aprisionada por anos no Vazio e sem esperanças de ser resgatada. Kai’Sa apenas conseguiu sobreviver devido à sua força de vontade e uma segunda pele adaptada de uma criatura viva do Vazio sobre seu corpo.

Jogadores que escolherem entrar em Summoner’s Rift utilizando Kai’Sa serão uma ameaça constante, pois a campeã caça inimigos e tem boa resistência para se expor ao perigo. É fácil encontrar e matar seu inimigo com as habilidades dessa campeã. Em confronto de equipe, Kai’Sa consegue se posicionar para evitar Controles de Grupo, mas também é capaz de passar por linhas de frente que parecem impenetráveis em alta velocidade.

A passiva desta campeã tem dois efeitos diferentes. Uma parte torna os ataques básicos ainda mais letais ao marcar o oponente em cada ataque e, com cinco marcas, o próximo ataque dá um dano extra bem grande. A outra parte faz com que a aquisição de itens essenciais adicione ainda mais poder para a campeã, permitindo que ela evolua suas habilidades conforme for comprando itens e ganhando níveis. Isto permite que Kai’Sa esteja em constante evolução durante as partidas.

Até então, os únicos personagens que eram capazes de evoluir habilidades eram Viktor, com seu cajado, e Kah’Zix, evoluindo sua ultimate. Esta campeã é a primeira ADC híbrida do jogo e a única que ganha escudo de dano próprio ao chegar na presa por causa da criatura viva do Vazio.

Embora a campeã só entre no jogo em março, mas já há vídeo de Kai’Sa em Summoner’s Rift. Confira abaixo: