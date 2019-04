Começa o Brasileirão de Rainbow Six

É dada a largada para o Brasileirão de Rainbow Six. Cheia de novidades e com finalistas da última temporada vencendo bem na estréia.

O novo formato do Brasileirão Rainbow Six tem muitas mudanças, e a principal delas é que agora será grupo único. Em um sistema de pontos corridos, onde todos se enfrentam, o primeiro colocado se classifica automaticamente para a final, do segundo ao quarto, disputam entre si a classificação para a final. Confira a imagem para saber como funciona:

Os 2 primeiros confrontos será MD3 (Melhor de 3 mapas) e a final MD5 (Melhor de 5 mapas)

E uma outra mudança é no formato das partidas, agora é apenas 1 mapa, além do tamanho, hoje para vencer precisa de 6 rounds, e o famoso "overtime" (prorrogação) acontece caso a partida fique 5 a 5, precisando vencer mais 3 rounds para finalmente ganhar a partida. Além de um horário novo, começando as 18:00 a transmissão.

O primeiro jogo da noite foi entre Faze Clan e Red Canids Corinthians, a atual campeã do Brasileirão contra a recém chegada, e como presente de boas vindas, a Faze conseguiu um placar perfeito de 6 a 0 no mapa Banco, com uma grande atuação da equipe.

E no segundo e último jogo da noite, a Black Dragons consegue uma vitória importante contra a BRK, em um jogo que começou muito disputado, mas logo sobressaiu a qualidade de jogo da atual vice campeã Black Dragons, que consegue a vitória por 6 a 2 no mapa Oregon.

Brasileirão Rainbow Six volta no próximo domingo às 18:00, com Team Liquid contra a Team One e Bootkamp contra a Yeah! Gaming