GWENT Pro Cup abre inscrições para primeira etapa de 2018

Jogadores que quiserem participar da primeira etapa do GWENT Pro Cup (GPCup) podem se inscrever pelo site oficial até amanhã, dia 15 de março.

É preciso ter no mínimo 12 anos para participar e o uso do programa de comunicação Discord será obrigatório. Participantes serão definidos de acordo com a colocação no ranking oficial do game na América do Sul às 10h (horário de Brasília) do último dia da inscrição.

Dos inscritos, 128 serão selecionados para competir no dia 18 de março na Qualificatória, que acontecerá na modalidade eliminação única no formato Melhor de 3 (Md3) até restarem apenas 16 competidores para seguirem às oitavas de final. Das oitavas de final em diante a competição passa a ser transmitida ao vivo pela XLG UOL na Twitch e no Facebook.

As oitavas e as quartas de final vão acontecer no dia 24 de março, às 14h. Já as semifinais e a final serão no dia 31 de março, no mesmo horário das etapas anteriores.

Cada etapa do GWENT Pro Cup será mensal e terá um prêmio total de R$ 3 mil mais pós de meteorito, que serão divididos entre as primeiras colocações.

A fase de inscrições da etapa de abril começa ainda no final de março, então fique atento ao site oficial do evento para não perder!