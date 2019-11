CBLoL: Team One se despede de seu pro player sul-coreano

Nesta quinta-feira (22), a Team One divulgou em rede social a saída de seu AD Carry Han “Lactea” Gi-hyeon da lineup de League of Legends. Sul-coreano deixa o time após decisão de comum de ambas as partes. Team One agradeceu a participação do jogador no 1º Split do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL) deste ano e desejou sucesso e grandes conquistas ao pro player.

Saída do jogador não é surpresa, visto que o time enfrentou dificuldades de comunicação ao longo do Split, que lhe geraram várias derrotas no início da competição. Buscando melhorar na disputa, time optou por remover Lactea da lineup principal e utilizar Victor “Steal” Ruiz, mas não conseguiram evitar uma colocação ruim na tabela da Fase de Grupos. Os Golden Boys ficaram na sétima colocação ao final da Fase de Grupos.

Esta foi a segunda passagem de Lactea em um time brasileiro. Jogador já trabalhou no país atuando pela paiN Gaming em 2014, onde se destacou e conquistou a classificação para o IEM San Jose.

Team One ainda está participando da disputa do CBLoL e no momento se encontra na 7ª colocação. Time vai disputar a Série de Promoção no dia 14/04 em um confronto Melhor de 5 (Md5) contra o perdedor da disputa entre INTZ e ProGaming para brigar por sua permanência certa no Campeonato Brasileiro. O time que perder a disputa deverá que jogar novamente no dia seguinte, desta vez contra o 2º colocado do Circuito Desafiante para tentar evitar o rebaixamento.