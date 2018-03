CBLoL: Keyd vence Red Canids e vai para a Final

Neste sábado (24), a Vivo Keyd garantiu sua vaga para a grande Final contra a KaBuM. Em série extremamente disputada, a Keyd derrotou a Red Canids por 3 a 2 executando uma série de altíssimo nível. Keyd mostrou que sua experiência e sinergia são seus pontos fortes, principalmente quando jogam séries longas, como foi o caso desse sábado, em que precisaram se adaptar para ganhar.

Jogo 1

Com uma composição bem forte, a Red Canids botou pressão nas rodas, mas ainda assim não podiam bobear. A Keyd tinha um Gangplank, um Corki e uma Caitlyn, o que lhe daria uma vantagem no late game. Os Guerreiros não conseguiram se coordenar bem ao longo do jogo.

A partida ficando totalmente na mão da Red Canids após o Sacy abater o micaO, a Matilha derrubar a T2 do topo e garantir o Barão aos 26 minutos de jogo.

Jogo 2

Matilha começou na frente com uma quantidade maior de farm, mas Keyd fez um draft de alto dano e mobilidade, que soube usar muito bem essa composição para fazer lutas pelo mapa e criando vantagens de território. A Matilha pareceu ficar meio perdida, bem separada, com jogadores chegando até mesmo atrasados para os combates, eu diria até assustada com a organização dos Guerreiros nessa partida. Se aproveitando disso, a Keyd não deu espaço para a Red tentar se recuperar e garantiram a vitória.

Jogo 3

Essa partida foi mais equilibrada. Os dois times acumularam vantagens partindo para grandes objetivos após cada eliminação em combate. A partida começou a pender para um lado quando a Keyd conquistou dois inibidores enquanto a Matilha estava longe de sua base fazendo o Dragão Ancião.

Em um momento de invasão da Keyd à base da Red, o jogador afugentou os inimigos da rota do meio, mas eles quiseram insistir na invasão e seguiram para a rota do topo e deixaram o caminho totalmente livre para Sky e Sacy invadirem a base dos Guerreiros e derrubarem um inibidor e uma torre do Nexus antes que qualquer jogador conseguisse dar teleport de volta para sua base, o que a essa altura já era um esforço inútil, pois a Red Canids conseguiu levar a torre que faltava e o Nexus rapidamente.

(Foto: Divulgação Riot Games Brasil)

Jogo 4

Para essa partida, Keyd buscou campeões para causar dano à distância, como Jayce, Anivia e Ezreal, e assim se precaver do Skarner da Red. Anivia controlou o terreno graças à sua parede e à ultimate, permitindo que a Keyd recuasse quando desejava e ainda assim causasse dano nas lutas. Pode-se dizer que a Keyd venceu a partida por causa de duas paredes que o tockers lançou: uma no Barão e uma na base da Red, impedindo que ela defendesse seu Nexus e garantindo a vitória para a Keyd.

Jogo 5

Último jogo, última chance de os times provarem serem merecedores de seguir para a Grande Final. Keyd dominou a partida do começo ao fim. Revolta controlou a selva inimiga já no começo do jogo. Os Guerreiros se uniram em pouco tempo e começaram a andar juntos pelo mapa. O quadra kill do tockers aos 18 minutos de jogo tirou a Red completamente do jogo e garantiu a vitória da Keyd.

(Foto: Divulgação Riot Games Brasil)

Neste próximo fim de semana não haverá partidas pelo CBLoL. Mas quem não quiser ficar sem assistir uma competição de League of Legends brasileira pode acompanhar as Semifinais e a Final do Circuito Desafiante, que acontecem nos dias 28, 29 e 31/03.

A Final do 1º Split do CBLoL vai acontecer entre KaBuM e-Sports e Vivo Keyd em uma série Melhor de 5 no dia 07/04, às 13h, e será exibida pelos canais oficiais do campeonato na Twitch e no YouTube.