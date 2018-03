CrossFire Elite League será em abril

XLG une forças com a Z8Games, empresa distribuidora do CrossFire, para organizar o principal campeonato da modalidade no Brasil, o CrossFire Elite League 2018 (CFEL). Primeira temporada vai começar no dia 13 de abril.

A disputa será online, mas a final será presencial. CFEL 2018 terá seis equipes participantes: INTZ eSports, Imperial eSports, Vincit Gaming, Rudegame eSports, Fps4ever eSports e Brave eSports.

Neste ano, serão realizadas duas temporadas, que vão distribuir ao todo R$ 100 mil em premiações e vagas para competições internacionais da modalidade. O cenário competitivo de CrossFire está crescendo e a XLG está buscando ajudar a modalidade a se desenvolver através desse campeonato, que será um circuito de alto nível.

Jogo foi lançado em 2012 e atualmente é um dos mais populares do Brasil, com cerca de 6 milhões de jogadores.