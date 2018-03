Cinemark exibirá ao vivo a final do CBLoL em oito cidades

Final do 1º Split do Campeonato Brasileiro de League of Legends fará parte da rede de cinemas Cinemark e será exibo por meio de transmissão ao vivo no dia 7 de abril, a partir das 12h. Exibição vai acontecer em 13 complexos de oito cidades brasileiras por meio de uma parceria com a Cinelive.

KaBuM e-Sports e Vivo Keyd são as equipes que irão se enfrentar na Final do 1º Split do CBLoL 2018, que será realizada nos estúdios da Riot Games Brasil, em São Paulo, com direito a plateia ao vivo.

Final será transmitida nos seguintes cinemas:

Brasília (DF)

Pier 21 - S.C.E. Sul, Trecho 2

Campinas (SP)

Iguatemi Campinas - Av. Iguatemi, 777

Curitiba (PR)

Shopping Mueller - Av. Candido de Abreu, 127

Rio de Janeiro (RJ)

Downtown - Av. das Américas,500

Recife (PE)

RioMar – Av. República do Líbano, s/nº

Salvador (BA)

Salvador Shopping – Av. Tancredo Neves, 2.915

São Paulo (SP)

Eldorado – Av. Rebouças, 3970

Metrô Santa Cruz – Rua Domingos de Morais, 2564

Metro Tatuapé – Rua Domingos de Agostin, 91

Pátio Paulista – Rua Treze de Maio, 1947

Cidade São Paulo - Avenida Paulista, 1230

Shopping West Plaza - Av. Francisco Matarazzo - Água Branca, São Paulo

São Caetano do Sul (SP)

ParkShopping São Caetano - Alameda Terracota, 545

Os ingressos já estão disponíveis no site do Cinemark e também nas bilheterias pelos valore de R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia). Quem possui o cartão Cinemark Mania, porém, terá 50% de desconto na compra de um ingresso.