CS:GO: ESL One 2018 será em Belo Horizonte

Torneio internacional de Counter Strike: Global Offensive deste ano será realizado em território brasileiro. Ginásio do Mineirinho, em Belo Horizonte, será o palco da disputa em junho. Local já foi cenário da Final do 2º Split do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL) em 2017.

Torneio terá oito times participantes, sendo quatro convidados e os demais merecedores das vagas a partir de vitórias de qualifiers. Jogos começarão a partir do dia 13 de junho, mas sem presença do público. Os jogos no Ginásio do Mineirinho com presença dos torcedores serão realizados de 15 a 17 de junho.

“Queremos mostrar que viemos para ficar. Foram meses de trabalho para trazer essa decisão final, já que a ESL One tem uma quantidade certa de eventos pelo mundo”, afirmou Leo De Biase, CEO do setor Brasil do ESL, sobre possibilidade de manter o torneio em solo brasileiro.

A realização das Finais da Pro League de 2016, no Ibirapuera, em São Paulo, foi muito importante para a decisão de realizar o ESL One, um torneio ainda maior, no Brasil. Empresa está buscando aproximar os jogadores em início de carreira com as “lendas” da modalidade.

A pré-venda de ingressos já começou e os preços variam de acordo com a data:

Dia 15/06 (sexta-feira) – R$ 45

Dia 16/06 (sábado) – R$ 50

Dia 17/06 (domingo) – R$ 55

Ainda não foram reveladas as datas para os qualifiers e as equipes convidadas para o ESL One 2018.