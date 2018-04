Circuitão: Resumo da vitória histórica da IDM sobre o Flamengo

Google Plus

Confronto da Final do 1º Split do Circuito Desafiante 2018 de League of Legends aconteceu neste sábado (31). IDM Gaming venceu o Flamengo e-Sports por 3 a 1 de forma convincente e conquistou o título do Circuitão pela primeira vez e de forma histórica.

Vitória foi surpreendente e inesperada, pois a lineup da IDM é composto por jogadores novatos, ou seja, sem muita experiência no cenário competitivo, que precisou bater de frente com um time que, embora a organização seja estreante, é formato por veteranos do Campeonato Brasileiro (CBLoL) e inclusive estrelas, como o brTT. Os novatos conseguiram provar que experiência não é tudo quando se há força inabalável e muita vontade de vencer.

Segue abaixo um pequeno resumo de cada jogo:

JOGO 1

Anyone se movimentou muito, pressionando nos adversários. IDM concentrou seus ataques rápidos na rota inferior. Macacos jogaram bem soltos e sem medo de avançar com jogadas arriscadíssimas, mas que funcionavam. IDM finalizou a partida após um Ace nos adversários e sem sofrer qualquer abate.

JOGO 2

Flamengo ligou o sinal de alerta após a primeira derrota e puxou esse jogo para si. Urubus começaram controlando bem o jogo. IMD precisou focar em farm para crescer e tentou virar o jogo quando Name começou a fazer sua investida de forma dividida, mas não teve jeito. Fla forçou lutas nos momentos certos e reassumiu o controle da partida de forma esmagadora. Rubro Negro destruiu três inibidores seguindo a liderança de brTT e obrigaram os Macacos a lutar no Barão, que foram abatidos um após o outro até a vitória do Flamengo.

JOGO 3

Anyone escolheu jogar de Kassadin e foi super criativo, se movimentando bastante pelo mapa e criando aberturas para a IDM que desequilibravam essa partida. Fla jogou bem, mas IDM estava sempre em vatagem.

JOGO 4

Fla não podia se dar ao luxo de perder mais uma, que sagraria o adversário campeão. Partida ganhou um ritmo diferente das anteriores. Times focaram mais nos objetivos, chegaram a empatar em torres. A junção de um triple kill com o Barão foi tudo que a IDM precisou para a vitória, do jogo e do campeonato.

Devido à vitória, os Macacos ganharam, além de um prêmio em dinheiro no valor de R$ 12 mil, uma vaga para disputar o 2º Split do CBLoL a partir de junho.

Já o Flamengo, ainda não pode pensar em férias. Devido a colocação de vice no Circuitão, os gigantes da Gávea vão poder brigar novamente por uma vaga no CBLoL. Urubus vão jogar a Série de Acesso no dia 15 de abril.