StarCraft comemora 20 anos com homenagens e recompensas

StarCraft foi lançado em 31 de março de 1998. Desde o lançamento, o jogo se tornou uma das séries de estratégia em tempo real mais aclamadas e influentes do mundo, com mais de 20 milhões de unidades vendidas. StarCraft se converteu em um dos pilares do esporte eletrônico mundial. Para comemorar, a Blizzard preparou uma série de homenagens e recompensas ao longo do mês de março.

Neste fim de semana terminou a celebração com a reunião de grandes nomes da comunidade na sexta-feira (30) e sábado (31) para fazer uma transmissão especial para falar sobre o jogo no Twitch.

Um documentário chamado “StarCraft é Vida: Uma Celebração de 20 anos” foi produzido com a participação de várias personalidades, desde veteranos da comunidade que ajudaram a dar visibilidade ao jogo até os representantes na nova geração. O vídeo completo foi liberado no canal oficial do StarCraft no YouTube neste fim de semana: