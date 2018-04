CBLoL: MicaO atinge marca histórica de 1.000 abates na carreira

Atirador da Vivo Keyd, Micael “micaO” Rodrigues, entrou para a história do League of Legends como o primeiro jogador brasileiro a somar 1.000 abates na carreira em partidas de campeonatos oficiais. Na verdade, ao final dos jogos da Final do 1º Split do CBLoL 2018 realizados neste sábado (7), o jogador acumulou uns abates extras, chegando a marca de 1.009 em 225 partidas disputadas, segundo dados divulgados pela Riot Games.

MicaO ingressou no cenário competitivo brasileiro em 2013, jogando pela PeesPlay Gaming. Porém, o jogador só ficou realmente conhecido e virou celebridade em 2015 jogando pela INTZ Team, onde acumulou de lá para cá diversas vitórias e participou de três torneios internacionais.

Atirador conseguiu superar lendas do CBLoL e chegar a marca dos mil abates primeiro. O jogador que está mais próximo da marca conquistada por micaO hoje é o lendário Felipe “brTT” Gonçalves, que já acumulou 930 abates em 207 partidas. Logo atrás está um companheiro de time de micaO, Gabriel “Tockers” Claumann, com 902 abates em 215 partidas.