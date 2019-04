LoL: Acampamento Yordle terá segunda edição

Todos sabemos que a comunidade dos esportes eletrônicos é um lugar bem tóxico. Não é diferente no League of Legends (LoL), mas a Riot Games busca diminuir esse problema e, quem sabe um dia, extingui-lo. Com isso em mente, a empresa está trazendo uma segunda edição do Acampamento Yordle para o servidor brasileiro. O evento é uma iniciativa para encorajar o espírito esportivo e cooperativo entre os jogadores. Acampamento será realizado entre os dias 12 e 21 de abril em Summoner's Rift para todo o servidor brasileiro de LoL.

Durante o evento, a comunidade será dividida em dois grupos. Cada grupo terá uma barra de energia completa que vai reduzindo sempre que jogadores do grupo apresentarem comportamento antiesportivo durante partidas. Participantes de ambos os grupos devem buscar ao máximo se policiar para terem bom comportamento e auxiliar companheiros de grupo a não brigarem e sim mostrarem seu espírito esportivo. A finalidade é não deixar a barra zerar ao longo do dia, entre 8h e 23h. A barra vazia representa o hábito padrão dos jogadores brasileiros em um dia comum, por isso, qualquer energia restante na barra às 23h, mesmo que pouca, já reflete uma melhora significativa de comportamento, que será premiada.

Vale destacar que um grupo não estará competindo com o outro. Se os dois grupos terminarem o dia com energia na barra de vida, ambos ganham. Ao final de cada dia haverá uma cápsula como prêmio por não permitir que a barra de energia de esvazie, que pode conter: baú Hextec, chave, essência Azul e/ou moeda do Acampamento.

O bom comportamento de cada jogador contribui para garantir que a barra do grupo não se esvazie. Porém, jogadores que sofrerem punição não vão receber a cápsula, mesmo que seu time termine o dia sem zerar a barra de energia.

“Nosso objetivo é desenvolver uma comunidade saudável e por isso o desafio do Acampamento é justamente contribuir para uma mudança positiva significativa no comportamento ao final do dia”, afirma Leandro Faria, gerente de Produto da Riot Games. “O Acampamento é um evento para celebrarmos o espírito esportivo dos jogadores de League of Legends”, completa.

Para essa edição do Acampamento Yordle houve um novo sorteio de grupos. Para saber seu grupo, basta acessar a aba do Acampamento no cliente do LoL, quando o evento começar. Nesta aba será possível descobrir também como está o progresso do grupo a cada dia.

O Acampamento Yordle vai começar as 8h (horário de Brasília) do dia 12 de abril e acontecerá todos os dias entre 8h e 23h até o dia 21 de abril. Jogadores dos grupos que alcançarem a meta vão receber as premiações até o início da próxima rodada, sempre no dia seguinte. Não basta pertencer a um dos grupos, para estar elegível a receber os prêmios é preciso que o jogador participe de pelo menos uma partida no dia do evento, nos modos Summoner's Rift normal, ranqueada ou gerenciada, sem ter sido punido por comportamento antiesportivo.

São apenas 10 dias de evento. Um tempo muito curto para realizar uma mudança real de comportamento nos jogadores a longo prazo. Caso projeto tivesse uma duração maior, talvez gerasse uma reeducação mais profunda e duradoura, mas mesmo esses eventos curtinhos já são um começo. Essa é a segunda edição do Acampamento. Vamos torcer para que aconteçam com uma frequência cada vez maior.