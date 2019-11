LoL: SoulDevourer está mais uma vez sem time

KaBuM! e-Sports anunciou a saída de Jefferson “SoulDevourer” Aguiar, atirador reserva da organização, embora não tenha jogado nenhuma partida oficial. Jogador foi desligado nesta quarta-feira (18), a menos de um mês do Mid-Season Invitational (MSI 2018), campeonato internacional de League of Legends que o time vai disputar devido a vitória do Campeonato Brasileiro (CBLoL).

Comunicamos que o jogador SoulDevourer não faz mais parte da equipe KaBuM! e-Sports.

Agradecemos pelo seu tempo dedicado à organização e desejamos sucesso na carreira!

O jogador segue à disposição para negociações com equipes, atuantes no CBLOL e no CD.



Boa sorte Devo! — KaBuM! e-Sports (@KaBuMESports) April 18, 2018

A organização divulgou a saída do jogador pelo Twitter, mas não explicou o motivo do fim do contrato. KaBuM agradeceu o tempo de SoulDevourer no time e informou que jogador está aberto para negociações com times do CBLoL e do Circuito Desafiante.

Jogador participou da Superliga ABCDE atuando pela CNB e-Sports Club no final do ano passado. Em dezembro de 2017, o pro player foi anunciado na Red Canids, mas não chegou a permanecer na organização nem mesmo por um mês. Logo em seguida, SoulDevourer assinou com a KaBuM em janeiro, mas agora seu futuro está indefinido no cenário.