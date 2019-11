LoL: Djoko deixa a ProGaming para o 2º Split do CBLoL

O técnico Thiago “Djoko” Maia saiu da organização ProGaming, onde esteve trabalhando deste setembro de 2017. O técnico já assinou contrato com um novo time para o 2º Split do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL), que por enquanto permanece um mistério. Enquanto isso, a ProGaming já está em busca de possíveis substitutos para o time em busca de resultados melhores.

O CEO da ProGaming, Vitor Bexiga, fala sobre desligamento de Djoko e planos futuros da organização em um vídeo publicado no YouTube nesta segunda-feira (23):

Sob o comando de Djoko, os Caveiras foram vice-campeões na Superliga no final do ano passado, mas não se saíram tão bem no CBLoL, terminando em quinta colocação na fase regular e caindo para sexto na Série de Promoção.

Djoko já é “figurinha carimbada” do CBLoL. Treinador esteve na CNB e-Sports CLub por 2 anos, sendo vice-campeão do 2º Split de 2016. Logo em seguida, o técnico assinou com a Vivo Keyd, onde foi mais uma vez vice-campeão no 1º Split de 2017.