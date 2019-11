LoL: Nuddle está em busca de novo time

O técnico canadense Jean-François "Nuddle" Caron confirmou nesta segunda-feira (7) por meio de rede social que oficialmente não estará trabalhando para a KaBuM no 2° Split do CBLoL 2018. Nuddle está em busca de novas opções e está disposto a trabalhar em qualquer das regiões do League of Legends.

I am officially without contract for next split and was allowed to explore my options. Lf position as head coach, assistant coach or strategic coach. 2 times champion in 2 splits, MSI experience and huge background in sports and development. Open to all regions, dm or email open — Jean-Francois Caron (@Nuddle_LoL) May 7, 2018

"Eu estou oficialmente sem contrato para o próximo split e me foi permitido explorar minhas opções. Posição de head coach, assistente ou treinador estratégico. Dois times campeões em dois splits, experiência de MSI e um grande conhecimento em eSports e desenvolvimento. Livre para todas as regiões".

KaBuM venceu o primeiro Split do CBLoL 2018 sub o comando de Nuddle como treinador e o time conquistou vaga para disputar o Mid-Season Invitational (MSI) em maio. Após a vitória no campeonato brasileiro, organização estendeu o contrato de Nuddle até junho, para que o técnico pudesse comandar o time no MSI. Porém, a equipe não conseguiu um desempenho muito bom neste campeonato. Time brasileiro venceu 4 jogos, sendo um destes um showmatch, e já terminou sua participação no torneio ao ser eliminada neste fim de semana.

Time, comissão técnica e staff da KaBuM retornam ao Brasil hoje. A organização já revelou que pretende manter os pro players e está estudando reforços, possivelmente como novos jogadores.