Data de lançamento do F1 2018 é revelada

A Codemasters e a Deep Silver anunciaram nesta terça-feira (15) que F1 2018 vai mergulhar os jogadores no mundo da Fórmula 1 como jamais visto. F1 será lançado globalmente para PS4, Xbox One e Windows PC (DVD e Steam) no dia 24 de agosto.

F1 é o jogo oficial do Campeonato Mundial FIA de Fórmula 1. Codemasters procurou entender o que é mais importante para os jogadores para acrescentar todos os detalhes na edição 2018. Jogo contará com todas as equipes oficiais, pilotos e circuitos da temporada 2018 da Fórmula 1 de verdade.

O Modo Carreira sofreu uma expansão para mergulhar ainda mais os jogadores no mundo da F1. Carros clássicos de F1 também estão sendo adicionados a pedido dos fãs. Além disso, há outros aprimoramentos para a edição de 2018, que por enquanto vão permanecer em segredo, mas serão revelados antes do lançamento do jogo.

“Ficamos encantados com a recepção que o altamente aclamado F1 2017 recebeu e estamos extremamente animados por poder continuar construindo um ponto de partida tão forte com F1 2018”, disse Paul Jeal, diretor de Franquia da F1 na Codemasters.

A temporada de 2018 também traz o retorno do Grande Prêmio da França pela primeira vez desde 2008, no Circuito Paul Ricard, que sediou pela última vez o Grande Prêmio da França em 1990. O Grande Prêmio da Alemanha também está de volta ao campeonato após não ser exibido no ano passado, com a corrida em Hockenheimring.