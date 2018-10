Finais do Brasileirão 2018 de Rainbow Six serão no Rio de Janeiro

A Ubisoft anunciou nesta segunda-feira (4) o local e data dos playoffs e da final do Brasileirão de Rainbow Six Siege. Disputa vai acontecer durante o evento Game XP 2018, no dia 9 de setembro, na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro.

A Arena Carioca 1 estará equipada com o maior telão de games do mundo, com incríveis 1.500 m. Os quatro times Faze Clan, Black Dragons, Team Liquid e Team oNe obtiveram as melhores classificações na fase de pontos do BR6 e agora vão se reunir para jogar ao vivo para um público de cerca de 4 mil pessoas neste telão no Game XP, em um sistema de escalada no formato Melhor de 3 (Md3).

(Foto: Reprodução/Ubisoft)

Há duas semanas o Brasil fez história na modalidade, com a primeira vitória de equipe brasileira em campeonato mundial. A Team Liquid venceu a PENTA Sports na final da Rainbow Six Pro League.

“Com o título mundial da Team Liquid, o Campeonato Brasileiro ganha maior destaque tecnicamente e continuará preparando times para vencer os campeonatos mundiais. O Brasil entrou, de fato, na elite das maiores nações de Rainbow Six Siege do mundo”, reforçou Bertrand Chaverot, diretor geral da Ubisoft para América Latina.

A Game XP 2018 será um parque de diversões temático de games, que acontecerá de 6 a 9 de setembro. No evento, além da final do BR6, também acontecerá uma etapa do campeonato brasileiro de Just Dance, que vale vaga para o mundial em 2019. A venda de ingressos vai começar no dia 11 de junho, às 20h, pelo site do evento.