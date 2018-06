Heroes of the Storm: jogo vai receber evento inspirado em Warcraft

Como se não bastasse já usar personagens de outros jogos da Blizzard Entertainment em suas batalhas, o MOBA gratuito Heroes of the Storm, ganhará um evento para se unir ainda mais ao universo de World of Warcraft. Jogadores vão conhecer a Garganta de Alterac, um campo de batalha inspirado no Vale de Alterac, de Warcraft. Cenário se tornará acessível aos jogadores durante o evento Ecos de Alterac, que ficará disponível na semana de 19 de junho.

Durante o evento, os jogadores terão de declarar seu apoio à Horda ou à Aliança, que serão lideradas pelos lendários generais Vanndar d Drek´Thar para batalhar em direção ao Nexus. O evento colocará a prova as habilidades dos jogadores em diferentes missões no campo de batalha e os recompensará com itens exclusivos do jogo.

Além disso, a Blizzard vai aproveitar os Ecos de Alterac para apresentar aos jogadores a mais nova personagem em Heroes of the Storm, a heroína Yrel, que está chegando para se unir a outras figuras icônicas de World of Warcraft.

Veja abaixo o spotlight da personagem: