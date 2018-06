Black Squad: conheçam mapa Sabotage, novo modo de jogo e outras novidades

O Black Squad, FPS militar online gratuito para PC, disponibilizou essa semana o Evento de Verão, que traz muitas novidades. Entre elas, está o mapa chamado Sabotage e um novo modo de jogo. Além disso, o jogo disponibiliza caixas com itens e skins temáticas. Todos esses conteúdos do evento estão disponíveis gratuitamente na Steam, basta atualizar o jogo na plataforma.

O mapa Sabotage foi desenvolvido para ser jogável no Modo de Demolição. Seguem abaixo duas fotos do novo mapa:

Airborne é o novo modo de jogo, que pode ser escolhido em um canal personalizado em Missão de Batalha. Este modo tem suporte para até 32 jogadores e a missão deve ser cumprida dentro de um limite de tempo, no qual vence a primeira equipe a atingir o número objetivo de mortes. Aqui é possível reaparecer em pára-quedas (tecla F6), o que permite surgir em vários lugares do mapa, mas isso deixa o jogador mais exposto.

Além disso, esse modo de jogo adiciona dois tipos de novas caixas com armas e skins: a Happy Summer Hollidays 2018 Box, que pode ser obtida com missões diárias e controles de atendimento; e a Frontier Box, que pode ser recebida por meio da Gold Random Box, mas exige uma chave especial para ser aberta.

Black Squad traz uma grande oferta de armas, mapas, modo de jogo e personagens. O jogo busca proporcionar uma experiência diferente para o jogador a cada partida. Com um pico médio de 13 mil usuários simultâneos e 100 mil acessos diários ao redor do mundo, a equipe de Black Squad tem a intenção de melhorar continuamente o jogo e ouve a opinião da comunidade de todas as regiões atravez de um canal oficial no Discord.

“Queremos estar mais próximos de nossa maior comunidade e consolidar o Black Squad como o melhor FPS militar no Brasil, uma vez que o jogo tem todas as características que o público brasileiro gosta”, afirma Moon IL Lee, Diretor da NS Studio. “O título é completamente gratuito e é possível adquirir todos os armamentos do jogo apenas com o dinheiro que é ganho ao jogar, ao completar as missões diárias, semanais e as de clã, além de eventos especiais”.

O Black Squad conta com cerca de 6,6 milhões de jogadores pelo mundo e o Brasil é a região com o maior número de gamers ativos. Cerca de 16% das partidas diárias do jogo são disputadas por brasileiros.