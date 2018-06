Overwatch: Ingressos esgotados para a Final da Liga em Nova York

A grande final da Liga Overwatch será assistida ao vivo por mais de 20 mil pessoas no Barclays Center, no Brooklyn, em Nova York. E se você ainda pretendia comprar seu ingresso torcendo para o dólar abaixar, pode esquecer, porque os ingressos se esgotaram em duas semanas. A final será o maior evento e-sports já realizado no Barclays Center e vai ocorrer nos dias 27 e 28 de julho.

“Nós já sabíamos que Liga Overwatch tinha torcedores muito envolvidos, mas não esperávamos tanto. Estamos muito animados para ver a casa cheia em uma das melhores arenas de esporte e entretenimento do mundo. Com a ajuda da nossa equipe de transmissão, nossos parceiros e o Barclays Center, vamos oferecer um espetáculo inesquecível a todos os presentes e também aos milhões de torcedores que assistirão online”, disse Nate Nanzer, representante da Liga Overwatch.

“Queremos que o Barclays Center seja referência para grandes eventos de e-sports”, disse Keith Sheldon, EVP de programação, BSE Global.

Esta é a temporada inaugural da Liga Overwatch e teve início em 10 de janeiro. A Liga contou com quatro Fases. A Final da quarta Fase está marcada para o dia 17 de junho e, em seguida, acontecem os playoffs da Liga Overwatch entre 11 e 21 de julho na Blizzard Arena Los Angeles, em Burbank, Califórnia. Nos playoffs, seis times vão lutar para garantir presença no Barclays Center. As duas equipes que chegarem na Grande Final disputarão uma premiação total de US$ 1,4 milhão, o troféu da Liga Overwatch e o nome na história como primeira equipe campeã da Liga.

Os torcedores vão poder assistir a Grande Final da Liga Overwatch em transmissão ao vivo na Twitch, no site e no aplicativo da Liga e também no site MLG.